Margarida Salomão anuncia saída do município do Programa Minas Consciente

da Redação - 25/01/2021

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, 25 de janeiro, a prefeita Margarida Salomão anunciou que a cidade sairá do Programa Minas Consciente.



Segundo a prefeita, estas normas serão discutidas conjuntamente com o Fórum em Defesa da Vida, às 15h30. “O Minas Consciente é um Programa muito importante, mas tem as características de ser estadual. Minas é do tamanho da França e penso que as decisões que são tomadas requerem muito mais tempo para serem implementadas do que aquelas que nós podemos assumir. Desta forma, estaremos investindo mais na nossa adequação sanitária, no que seja mais adequado às nossas peculiaridades. Reforço que a prioridade do governo municipal é a defesa da vida”.



Sobre esta decisão, a prefeita declarou que levou em consideração uma demanda coletiva. “Para esta deliberação, levamos em conta manifestações trazidas por diversos setores sociais, inclusive pela Câmara de Vereadores de Juiz de Fora. Nós queremos construir uma solução global para este desafio que está posto”.

A expectativa é publicar o decreto, oficializando a saída do programa, ainda nesta segunda-feira, com efeitos a partir desta terça-feira, 26. "



