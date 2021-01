Juiz de Fora tem 685 mortes por Covid-19

da Redação - 28/01/2021 08:24

Juiz de Fora contabilizou mais cinco novas mortes e chegou a 685 vítimas nessa quarta-feira, 27 de janeiro, segundo a Secretaria de Saúde. Além disso, a cidade teve 941 registros de casos suspeitos da doença em 24 horas; o maior número desde março.



Conforme a pasta, em 24h, o município teve 329 casos confirmados da Covid-19, totalizando 16.850 confirmados e 54.827 suspeitos.

Óbito 681: feminino, 87 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: HAS, DM, outra pneumopatia crônica

Óbito 682: feminino, 73 anos. Óbito em 26/01. Comorbidades: DCC, DM, hipotireoidismo

Óbito 683: feminino, 71 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: DCC, DM, obesidade

Óbito 684: feminino, 72anos. Óbito em 23/01. Comorbidade: CA

Óbito 685: feminino, 86 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: DCC, HAS

Até o momento, 3439 pessoas foram vacinadas em Juiz de Fora. De acordo com o Painel Gerencial da Prefeitura, 330 pessoas estão hospitalizadas em unidades privadas e públicas no município, sendo que 198 ocupam leitos em enfermarias e 132 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda segundo a Administração, a taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 80,58%. Já o privado, de 69,92%.

