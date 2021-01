Com mais 11 mortes, Juiz de Fora chega a 696 óbitos por Covid-19

da Redação - 29/01/2021 08:22

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora registrou mais 11 mortes por Covid-19 no boletim desta quinta-feira, 28 de janeiro. Ao todo, são 696 vítimas desde o início da pandemia em março. A cidade também contabilizou 268 casos confirmados e chegou a 17.118 notificações positivas. Todas as mortes foram de idosos entre 60 e 94 anos. As vítimas apresentavam comorbidades.



Óbito 686: feminino, 85 anos. Óbito 28/01. Comorbidades: DCC



Óbito 687: feminino, 90 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC, DNC



Óbito 688: feminino, 90 anos. Óbito 28/01. Comorbidades: DCC, DM, DNC

Óbito 689: feminino, 89 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC

Óbito 690: masculino, 81 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC, DM, DNC

Óbito 691: masculino, 94 anos. Óbito 27/0. Comorbidades: DNC

Óbito 692: masculino, 74 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DM, Imunodeficiência, CA

Óbito 693: feminino, 83 anos. Óbito 12/01. Comorbidades: DNC

Óbito 694: feminino, 83 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 695: feminino, 89 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC, DNC

Óbito 696: masculino, 60 anos. Óbito 27/01. Comorbidades: DCC, DM

De acordo com o Painel Gerencial da Prefeitura, 340 pessoas estão hospitalizadas em unidades privadas e públicas no município, sendo que 203 ocupam leitos em enfermarias e 137 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda segundo a Administração, a taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 80,58%. Já o privado, de 73,98%.