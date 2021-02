Juiz de Fora tem mais quatro mortes e 205 novos casos de Covid-19

da Redação - 03/02/2021 07:58

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora confirmou mais quatro mortes causadas pela Covid-19 e 205 novos casos da doença. Com a atualização, a cidade soma 723 falecimentos causados pela doença, além de um total de 17.730 casos de coronavírus e 55.924 casos suspeitos.



Óbito 720: masculino, 75 anos. Óbito em 28/12/2020. Comorbidades: DCC, HAS, DNC



Óbito 721: masculino, 70 anos. Óbito em 01/02/2021. Comorbidades: DCC, DM, DRC



Óbito 722: feminino, 62 anos. Óbito em 02/02/2021. Comorbidades: HAS, DM, DHC, outra pneumopatia crônica



Óbito 723: masculino, 57 anos. Óbito em 01/02/2021. Comorbidades: HAS, DM, DNC

Segundo o Painel Gerencial, 321 pacientes estão internados em “leitos Covid”, sendo 116 em leitos de cuidados intensivos e 205 em equipamentos de enfermaria. A taxa de ocupação total de leitos UTI é de 71,12%. O índice em relação aos leitos UTI do SUS é de 77,18%. Nas UTIs da rede privada, o índice de ocupação é de 60,98%.