Mais seis idosos morrem por Covid-19 em Juiz de Fora

Cidade tem 736 vítimas fatais

da Redação - 06/02/2021 08:45

Juiz de Fora registrou seis novas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, chegando a 736 vítimas pela doença desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24h, foram confirmados 241 novos casos e, ao todo, são 18.113 notificações positivas.



Conforme o Painel Gerencial da Prefeitura, 282 pessoas estão hospitalizadas em unidades privadas e públicas no município, sendo que 163 ocupam leitos em enfermarias e 119 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 76,67% e na rede privada chega a 65,85%.

Veja abaixo as novas vítimas:

Óbito 731: masculino, 62 anos. Óbito em 05/02. Comorbidade: HAS



Óbito 732: feminino, 72 anos. Óbito em 04/02. Comorbidades: DCC, HAS



Óbito 733: masculino, 77 anos. Óbito em 04/02. Comorbidade: HAS



Óbito 734: feminino, 83 anos. Óbito em 03/02. Comorbidade: HAS



Óbito 735: masculino, 69 anos. Óbito em 31/12/2020. Comorbidade: DM



Óbito 736: masculino, 92 anos. Óbito em 05/02. Comorbidade: DCC