Juiz de Fora registra mais uma morte por Covid-19

Com a atualização, o município tem 740 vítimas da doença e mais de 18.100 resultados positivos

da Redação - 08/02/2021

Juiz de Fora registrou mais uma morte por Covid-19 neste domingo, 7 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Saúde (SS), a idosa, de 70 anos, tinha cardiopatia congênita e hipertensão arterial sistêmica. Com a atualização, o município tem 740 vítimas da doença e mais de 18.100 resultados positivos registrados desde o início do pandemia.



Segundo o Painel Gerencial da Prefeitura, 293 pessoas estão hospitalizadas em unidades privadas e públicas no município, sendo que 177 ocupam leitos em enfermarias e 116 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 74,29% e na rede privada chega a 69,97%.

Mais leitos

Mais quatro leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus (Covid-19) foram criados no Hospital Ana Nery, que passa a dispor de 28. Assim, Juiz de Fora passa a contar com 111 leitos exclusivos para pessoas contaminadas pelo coronavírus. Dez por cento ou 11 leitos foram criados na atual gestão. Além dos quatro do Ana Nery, foram criados mais cinco no Hospital Universitário (HU) da UFJF e dois no Hospital de Pronto Socorro Gerald Mozart Teixeira (HPS).

Antes da pandemia, a cidade dispunha de 108 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente são 210 (Covid e não Covid), um aumento de 94,5%.

Os 111 leitos de UTI para Covid no Sistema Único de Saúde (SUS) estão distribuídos entre os hospitais da seguinte forma: Ana Nery, 28; HPS, Santa Casa e Monte Sinai, dez cada; HU, 13; Hospital Regional Dr. João Penido, 20; e Maternidade Therezinha de Jesus, também 20.

A secretária de Saúde, Ana Pimentel, disse que o acréscimo em torno de 10%, promovido pelo atual governo, “nos deixa, diante desse cenário de epidemia, com a garantia de acesso da população que precisar, nesse momento, de internamento em UTI. Com esses leitos, conseguimos manter todos os pacientes adultos em Juiz de Fora,” afirmou.

A ocupação pode ser acompanhada pelo Painel Covid-19 e o vacinômetro. A taxa de ocupação da enfermaria está em 60,29% e da UTI, 69,97%. O município tem 56.579 casos notificados; 17.872 casos confirmados; 730 óbitos e 16.517 recuperados. O número de vacinados está em 14.601.