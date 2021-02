Prefeitura confirma seis novos óbitos por Covid-19

da Redação - 08/02/2021

Mais seis novos óbitos por Covid-19 foram confirmados em Juiz de Fora nesta segunda-feira, 8 de fevereiro. Assim, a cidade contabiliza 746 vítimas da doença.

Mulher, de 37 anos: morreu neste domingo (7) e não tinha comorbidades relatadas;

Idoso, de 71 anos: morreu neste domingo e tinha doença cardiovascular e neurológica crônica e hipertensão;

Homem, de 43 anos: morreu neste domingo e tinha obesidade;

Idosa, de 73 anos: morreu neste sábado (6) e tinha hipertensão e diabetes;

Idoso, de 81 anos: morreu na última quinta-feira (4) e tinha doença cardiovascular e neurológica crônica e outra comorbidade;

Idosa, de 73 anos: morreu no dia 4 de agosto de 2020 e não tinha comorbidade relatada.

Ainda conforme os dados da PJF, 141 casos novos positivos foram confirmados, totalizando 18.261 pessoas contaminadas pelo coronavírus. No domingo, apenas dois casos foram registrados. Em relação ao somatório de suspeitas da doença, o número subiu para 56.902.



Além disso, 269 pessoas estão internadas na cidade por causa da Covid-19. De acordo com a Prefeitura, 111 pacientes ocupavam leitos de UTI e 158 de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 69,97%. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ocupação é de 73,33%, enquanto nos leitos privados, de 64,23%.

Segunda dose da vacina contra a Covid-19 começa a ser aplicada

A partir desta segunda-feira, a Secretaria de Saúde (SS), por meio de suas equipes de vacinação, começa a aplicação da segunda dose nos trabalhadores da saúde e idosos em instituições de longa permanência que já foram imunizados. O intervalo entre as doses é de duas a quatro semanas, para quem tomou a vacina Coronavac, e de até 12 semanas para o imunizante Astrazeneca.



Diferente de outras campanhas de vacinação que ocorrem diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a imunização contra o coronavírus, neste primeiro momento, está sendo realizada pelas equipes de vacinação da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS) que vão até os locais para realizar a ação.



A logística está sendo utilizada pela maioria dos municípios brasileiros, já que a vacinação é feita através de uma lista nominal enviada pelos estabelecimentos de saúde com as informações sobre os trabalhadores que estão em atividade. Para conferir mais segurança e confiabilidade ao processo, a PJF está utilizando a plataforma Busco Saúde, fruto de uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Ao todo, a cidade recebeu 25.393 doses para aplicação da primeira dose. A primeira remessa contabilizou 15.155 (Coronavac), e a segunda, 10.238 (7.900 AstraZeneca e 2.338 Coronavac). Para a aplicação da segunda dose, Juiz de Fora tem disponível 15.155 doses de Coronavac.

Demais grupos

A imunização dos demais grupos depende da chegada de novas remessas à cidade. Assim que a SS for notificada pelo Governo Estadual sobre a data e o quantitativo de novas remessas, a divulgação das demais etapas de imunização será feita através do site da PJF.

A SS já imunizou 14.992 pessoas na cidade, sendo 842 idosos em instituições de longa permanência; 821 trabalhadores de saúde de instituições de longa permanência; e 13.329 trabalhadores da saúde. Os números podem ser consultados no vacinômetro da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

A vacinação de idosos não institucionalizados ainda não começou em Juiz de Fora. A Secretaria de Saúde (SS) está aguardando a notificação sobre a chegada e o quantitativo de novas remessas de vacinas pelo Governo Estadual para divulgar informações sobre o processo de vacinação deste grupo.