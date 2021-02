Juiz de Fora registra mais quatro mortes e 134 casos de Covid-19

da Redação - 10/02/2021 19:58

Juiz de Fora tem mais quatro mortes em decorrência da Covid-19, segundo o boletim da Secretaria da Saúde. Com isso, subiu para 755 o número de óbitos pela doença na cidade. Além disso, mais 134 novos casos de coronavírus foram registrados mas últimas 24h, aumentando para 18.618 o número de confirmações. Quanto às notificações de síndrome gripal, consideradas suspeitas para a doença, foram 345 novos registros em um dia. No total, Juiz de Fora já contabilizou 57.892 casos suspeitos. Todos os últimos óbitos foram de idosos, entre 77 e 85 anos.

Óbitos



Idoso, de 83 anos: morreu nesta terça-feira (9) e tinha doença neurológica crônica, imunodeficiência e outra pneumopatia;



Idosa, de 79 anos: morreu nesta quarta e tinha doença cardiovascular crônica e diabetes;



Idoso, de 77 anos: morreu nesta terça e tinha doença cardiovascular crônica e diabetes;



Idoso, de 85 anos: morreu nesta quarta e tinha doença cardiovascular crônica e diabetes.



De acordo com o Painel Gerencial da Prefeitura, 274 pessoas estão hospitalizadas em unidades privadas e públicas no município, sendo que 172 ocupam leitos em enfermarias e 102 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 74,76% e na rede privada chega a 59,35%.