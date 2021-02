Prefeitura recebe 10.480 doses para imunização de idosos acima de 90 anos

da Redação - 10/02/2021 19:48

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora recebe, nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, a terceira remessa de vacinas para imunização contra o coronavírus. De acordo com o detalhamento divulgado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS-JF) serão distribuídas à cidade 10.480 doses e o quantitativo servirá para imunizar 5.240 pessoas com a primeira e a segunda dose.



A intenção da SS é imunizar 100% dos idosos acima de 90 anos residentes na cidade. A PJF está realizando o pré-cadastro dos idosos desta faixa etária através do seu site. Até o final da manhã desta quarta, 10, 1.592 idosos pertencentes ao grupo priorizado foram pré-cadastrados.

O preenchimento é simples. Os idosos ou seus familiares devem inserir dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, e-mail, idade e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas. Os idosos que estiverem acamados, a SS entrará em contato.

Os locais para esta imunização serão divulgados em breve, uma vez que a SS aguarda a entrega das vacinas ao município.

Juiz de Fora já vacinou 15.040 pessoas com a primeira dose, e 1.547 com a segunda. O percentual de vacinação na cidade de acordo com a população é de 2,62%, número superior aos dados do estado, com 1,43% e do país, com 1,79%.