1535 idosos com mais de 90 anos são vacinados pela PJF

da Redação - 15/02/2021 12:23

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora iniciou, na manhã do dia 13 de fevereiro, a imunização da população idosa da cidade. No sábado e domingo, 1.535 idosos com mais de 90 anos foram vacinados, em dois locais: no drive-trhu no estacionamento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e no Departamento de Saúde do Idoso, na rua Batista de Oliveira, 943. A partir desta segunda-feira, 15, a imunização ocorre no Departamento de Saúde do Idoso e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Benfica, Borboleta, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ideal, Santa Luzia e São Pedro, das 8h às 16h.

Segundo Ana Pimentel, secretária de Saúde, a vacinação acontecerá até que toda a população dessa faixa etária esteja imunizada. “O município recebeu doses suficientes para vacinar 100% dos idosos com 90 anos ou mais”, esclareceu a secretária.

Dona Nivalda Isaias Medeiros, 103 anos, moradora do bairro Furtado de Menezes, foi a primeira imunizada na UFJF. Levada ao posto de vacinação pelos netos e bisnetos, disse estar surpresa por ser a primeira a receber a vacina e que está ansiosa para reencontrar os familiares em breve. “Estou com saudades deles, vontade de agarrar um por um.”

Confira os endereços para vacinação ao longo da semana

Departamento de Saúde do Idoso: na rua Batista de Oliveira, 943

UBS Benfica: Rua Guararapes, 106.

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72

UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775.

UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1910.

UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1433.

UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.