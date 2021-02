1681 idosos com mais de 90 anos foram vacinados contra Covid-19 em JF

da Redação - 16/02/2021 12:22

De acordo com a Secretaria de Saúde da PJF, 1681 idosos com mais de 90 anos foram vacinados no munícipio desde sábado, 13, além de 335 profissionais da saúde ativos com mais de 60 anos, nesta segunda-feira, 15. A imunização aconteceu no Departamento de Saúde do Idoso e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

No Departamento de Saúde do Idoso, onde houve maior fluxo de pessoas, 481 idosos com mais de 90 anos e 335 profissionais de saúde com mais de 60 anos foram atendidos. Na UBS de Benfica, os pacientes puderam entrar acompanhados ou receberam a primeira dose do imunizante dentro dos carros. Nos bairros Santa Luzia e Borboleta, mais profissionais da saúde procuraram a UBS do que os idosos, situação inversa das unidades nos bairros Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida e São Pedro. O movimento foi considerado tranquilo pelas supervisoras das unidades.

Vacinação segue até sexta-feira, 19

Dos que haviam feito o pré-cadastro, 65% dos idosos com mais de 90 anos e 57% dos profissionais de saúde com mais de 60 anos receberam a primeira dose de vacina. As ações seguem, a princípio, até dia 19, sexta-feira, para esse público, no Departamento de Saúde do Idoso e em mais sete Unidades Básicas de Saúde.

Cerca de 700 idosos pré-cadastrados como acamados, e que ainda não receberam a primeira dose, serão atendidos por equipes das UBSs de seus bairros ao longo da semana. Nesta terça-feira, 16, as equipes de imunização da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS) irão agendar e realizar a imunização em idosos pré-cadastrados como acamados e que residem em áreas não cobertas por UBSs.

Para receber a vacina, os idosos com mais de 90 anos devem apresentar cópia da identidade com foto, comprovante de residência ou declaração por escrito do titular da residência, caso não haja comprovante em nome do idoso.

Já os profissionais da saúde ativos com mais de 60 anos precisam apresentar documento da carteira de registro do Conselho de Classe (cópia e original), além de documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde. Este público inclui todos aqueles profissionais de saúde ativos que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios e outros locais, que atuem nas redes pública e privada e não foram vacinados até o momento. As diretrizes seguem o Informe Técnico do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

O pré-cadastro dos idosos com mais de 90 anos e profissionais da saúde ativos com mais de 60 pode ser feito no site da PJF.

Locais de vacinação de idosos com 90 anos ou mais e profissionais de saúde a partir dos 60 anos durante a semana:

Departamento de Saúde do Idoso: na Rua Batista de Oliveira, 943;

UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72.

UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775;

UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910;

UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1433

UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.