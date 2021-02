Idosos de 88 e 89 já podem realizar o pré-cadastro para imunização contra a Covid-19

da Redação - 18/02/2021 18:29

Os idosos com idades de 88 e 89 anos já podem realizar o pré-cadastro para imunização contra o coronavírus (Covid-19) em Juiz de Fora. O credenciamento ocorre da mesma forma como foi feita para os idosos de 90 anos ou mais e para profissionais de saúde da ativa de 60 anos ou mais. A Secretaria de Saúde (SS) disponibilizou um formulário on-line para o pré-cadastramento, que pode ser acessado por meio do banner disponível na página inicial da Prefeitura. A vacinação no município segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).

O pré-cadastramento deve ser realizado exclusivamente por meio do portal da PJF. O preenchimento é simples. Os idosos ou seus familiares devem inserir dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, idade, e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas.

A vacinação desse grupo começa na próxima segunda-feira, 22, em sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e no Departamento de Saúde do Idoso (DSI). O horário de funcionamento nas unidades é das 8h às 16h, sem interrupções; às quintas, o funcionamento para vacinação nas unidades básicas de saúde é até as 14h, pois os servidores realizam atividades internas nesse dia da semana.

Os idosos de 88 anos ou mais devem apresentar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em seu nome, será necessária uma declaração por escrito do titular da residência, confirmando que a pessoa reside no local.

A PJF ressalta que mesmo abrangendo um novo grupo idosos de 88 e 89 anos, a vacinação de quem tem idade superior e não pôde se imunizar, por qualquer razão, continua nas UBSs e no DSI. Já a vacinação dos profissionais da saúde da ativa de 60 anos ou mais será realizada até o dia 26 de fevereiro. Em Juiz de Fora, já foram imunizadas 18.854 pessoas com a primeira dose e 5.253 pessoas com a segunda dose.

Vacinação dos acamados começa pelas áreas descobertas

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) está realizando a imunização em idosos com 90 anos ou mais pré-cadastrados como acamados e que residem em áreas não cobertas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Já o Departamento de Internação Domiciliar (DID) vai atender os idosos vinculados ao programa e também foi acionado pela Vigilância Epidemiológica para atuar na área descoberta.

As UBSs, por sua vez, estão concluindo levantamento dos idosos na sua área de cobertura e também usando dados do pré-cadastramento para definir o público-alvo desta etapa. A vacinação dos acamados nas áreas cobertas por UBSs começa na segunda-feira, 22.

Locais de vacinação de idosos com 88 e 89 anos:



*Departamento de Saúde do Idoso: na Rua Batista de Oliveira, 943;

*UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

*UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72.

*UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775;

*UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910;

*UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

*UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1433;

*UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.