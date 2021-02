Secretaria de Saúde confirma mais seis mortes por Covid-19 e novos 150 casos

da Redação - 25/02/2021

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora confirmou, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, mais seis mortes causadas pela Covid-19. O total de falecimentos pela doença chegou a 814 no município, desde março de 2020. Além disso, de acordo com boletim epidemiológico atualizado, novos 150 casos da doença também foram atestados na cidade entre esta quarta e quinta-feira, aumentando para 19.853 o número de confirmações. Quanto às notificações de síndrome gripal, consideradas suspeitas para a doença, foram 303 registros. No total, Juiz de Fora já contabilizou 60.918 casos suspeitos.



Óbitos

Mulher, de 39 anos: morreu nesta quinta e não tinha comorbidades relatadas;



Mulher, de 35 anos: morreu nesta quinta e tinha doença cardiovascular crônica;



Idosa, de 84 anos: morreu nesta quarta e tinha doença neurológica crônica;



Homem, de 54 anos: morreu no dia 16 de janeiro e tinha doença cardiovascular crônica;



Idosa, de 67 anos: morreu no dia 21 de janeiro e tinha hipertensão;



Idoso, de 76 anos: morreu nesta quinta e tinha hipertensão.