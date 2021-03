Prefeitura realiza pré-cadastro de idosos acima de 85 anos para imunização contra a Covid

da Redação - 02/03/2021 07:09

A partir desta segunda-feira, 1° de março, idosos de 85 anos ou mais já podem realizar o pré-cadastro para imunização contra o coronavírus no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A Secretaria de Saúde (SS) disponibilizou um formulário on-line para o pré-cadastramento, que pode ser acessado por meio do banner disponível na página inicial da Prefeitura. A vacinação no município segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).

O pré-cadastramento deve ser realizado exclusivamente por meio do Portal da PJF. O preenchimento é simples. Os idosos ou seus familiares devem inserir dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, idade, e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas.

O início da imunização desse grupo será divulgado em breve, pois a SS aguarda a chegada da quarta remessa de vacinas no município para informar o local e o dia para o início da vacinação dos idosos.

Até o momento já foram vacinados na cidade 21.149 pessoas com a primeira dose, e 12.462 pessoas com a segunda dose. A PJF já vacinou os trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que realizam atendimento da Covid-19; os trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); equipes de remoção de pacientes com suspeita de Covid-19; os trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e pré-hospitalar de urgência e emergência (UPAs e PAs); os trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) que realizam a coleta de amostra para exames de Covid-19.

Também os trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e Centros de Referência Covid-19; os trabalhadores envolvidos diretamente na atenção para casos suspeitos e confirmados de Covid-19; os trabalhadores da área da saúde de serviços especializados que atuam na prestação de serviços às unidades Covid-19, como clínicas de imagens e outros serviços terceirizados dentro da própria instituição.