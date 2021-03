SES confirma primeiro óbito por Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica em Minas

Após análise laboratorial de amostras, foi registrada morte de criança de nove anos em Juiz de Fora

da Redação - 02/03/2021 16:03

Nesta segunda-feira, 1° de março, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) registrou o primeiro óbito causado pela Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). Trata-se de uma criança, de 9 anos, sem comorbidades, residente no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata, com exame de RT-PCR detectável para covid-19.



A criança apresentou febre e cefaleia em 21/10/2020, foi hospitalizada no dia 24/10 e transferida para a UTI no dia 25/10. O óbito ocorreu em 26/10/2020 de outubro e o caso foi notificado de acordo com os critérios do Ministério da Saúde para notificação de suspeita de SIM-P.

A investigação foi realizada pela área técnica da SES-MG com apoio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs-Minas). Foi realizado amplo estudo do caso com encaminhamento de amostras clínicas para pesquisa de várias etiologias pelo Laboratório Central (Lacen) daFundação Ezequiel Dias (Funed) e pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz RJ). Todos os exames descartaram outras etiologias infecciosas.

Uma equipe técnica do Ministério da Saúde também analisou o caso para validar o diagnóstico de óbito por SIM-P, considerando que a síndrome é nova e apresenta quadro clínico de amplo espectro.

Casos

De acordo com o último boletim epidemiológico semanal da SES-MG, foram notificados 211 casos suspeitos de SIM-P em Minas, sendo 104 descartados e 77 confirmados. No Brasil, são 646 notificações confirmadas de SIM-P, com registro de 41 óbitos no período de 1/4/2020 a 2/1/2021.L