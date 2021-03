Juiz de Fora tem mais de 20 mil casos de Covid-19

Último boletim registrou mais seis mortes pela doença

da Redação - 03/03/2021 07:34

Juiz de Fora registrou mais seis mortes e 151 casos confirmados da Covid-19 no boletim divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira, 2 de março, pela Secretaria de Saúde. Ao todo, o município tem 829 óbitos e 20.136 notificações positivas desde o início da pandemia, em março de 2020.

Todas as vítimas foram idosos, com idades entre 66 e 58 anos.



Óbito 824: feminino, 81 anos. Óbito em 01/03. Comorbidades: HAS, DRC, obesidade



Óbito 825: feminino, 85 anos. Óbito em 02/03. Comorbidades: DCC, DM, hipotireoidismo



Óbito 826: feminino, 66 anos. Óbito em 01/03. Comorbidades: DCC, DM, DRC



Óbito 827: feminino, 66 anos. Óbito em 27/02. Comorbidades: DCC, HAS, DM



Óbito 828: feminino, 80 anos. Óbito em 01/03. Comorbidade: DRC



Óbito 829: masculino, 76 anos. Óbito em 02/03. Comorbidades: DCC, HAS

Boletim de leitos

Hospitalização Covid: 353

Ocupação UTI SUS: 82,38%

Ocupação UTI Privado: 62,60%

Ocupação UTI Geral: 75,08%

Leitos ocupados Uti (Covid): 126

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 227