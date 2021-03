Confira o calendário de vacinação em Juiz de Fora a partir desta sexta-feira

da Redação - 05/03/2021 07:02

Sexta-feira, 5 de março: Início da vacinação dos idosos com 85 anos ou mais.Drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora; departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Sábado, 6 de março: drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (idosos com 85 anos ou mais).



Segunda-feira, 8 de março: vacinação de idosos com 85 anos ou mais no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Terça-feira, 9 de março: vacinação de idosos com 85 anos ou mais no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Quarta-feira, 10 de março: Drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (idosos a partir de 84 anos); Início da vacinação de profissionais da saúde ativos acima de 50 anos nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Quinta-feira, 11 de março: Início da vacinação dos idosos a partir de 84 anos no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Sexta-feira, 12 de março: Vacinação de idosos com 84 anos ou mais no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Segunda-feira, 15 de março: Início da vacinação dos idosos a partir de 83 anos no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Terça-feira, dia 16 de março: Vacinação de idosos com 83 anos ou mais no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Quarta-feira, 17 de março: drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (início da vacinação dos idosos com 82 anos ou mais).



Quinta-feira, 18 de março: vacinação dos idosos a partir de 82 anos no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.



Sexta-feira, 19 de março: Vacinação dos idosos a partir de 82 anos no Departamento do Idoso e nas 7 UBSs que contemplam o programa de imunização.

Impressão de formulário

A Prefeitura disponibilizou um formulário que pode ser impresso, preenchido e entregue no momento da vacinação. Ele está localizado acima do formulário do pré-cadastramento e pode ser acessado pelo link. Abaixo do formulário encontra-se a orientação para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”.

Documentos solicitados

No ato da vacinação, é necessário a cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em nome da pessoa a ser vacinada, deve ser apresentada declaração do titular da residência, confirmando que ela reside no local.

Endereço dos postos de vacinação e horários de atendimento:



*Departamento de Saúde do Idoso: Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery; de segunda à sexta-feira de 8h às 16h.



Nas UBSs, segunda, terça, quarta e sexta o horário de funcionamento é de 8h às 16h; às quintas, o horário é das 8h às 14h.



*UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

*UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz, 72;

*UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

*UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, 1.910;

*UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

*UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

*UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.