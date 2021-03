Governo de Minas distribui mais de 280 mil doses de vacinas contra covid-19

Até o momento, Minas Gerais já enviou aos seus 853 municípios 1.298.452 doses

da Redação - 05/03/2021 17:27

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) iniciou, nesta sexta-feira, 5 de março, a distribuição das 285,2 mil doses de CoronaVac para imunização contra a covid-19. Até o momento, Minas Gerais já enviou aos seus 853 municípios 1.298.452 doses.

Desta vez, a Secretaria de Saúde incluiu entre os grupos prioritários os municípios em situação crítica por causa da aceleração da pandemia nas macrorregiões Triângulo do Norte e Noroeste. Eles vão receber 0,8% a mais nesta remessa, que já contempla a primeira e segunda doses. A ação é mais uma das estratégias da SES-MG para reequilibrar a rede de Saúde do Estado.

Logística

As doses seguem via aérea para 10 Unidades Regionais de Saúde (URS) e em modal misto para outras 13. O primeiro voo decolou do Aeroporto da Pampulha às 9h30, rumo a Uberlândia. As cidades de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Itabira e Sete Lagoas retiram as vacinas na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte.

Para a operação de distribuição dos imunizantes, mais uma vez a SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança estaduais, que auxiliam no desenvolvimento e na execução das estratégias logísticas do transporte aéreo e das rotas terrestres. “Tudo vem acontecendo conforme o planejado, com uma boa entrega por parte do Estado. Seguimos as orientações do Programa Nacional de Imunização, que avalia critérios epidemiológicos para determinar os públicos prioritários”, afirmou o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Até o momento Minas Gerais já vacinou 605.225 mineiros com a primeira dose e 290.176 com a segunda.



Vacinas



1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1



2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1



3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1



4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2



5ª remessa: 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac em 23/2



6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3.



Total: 1.813.780 doses

Públicos prioritários da 6ª remessa



1% - Trabalhadores da Saúde



46% - Idosos 80 a 84 anos



0,8% - Municípios com situação crítica

Datas de entrega



URS que receberão vacinas em seus aeroportos



* SRS Alfenas (5/3/2021)



* SRS Diamantina (5/3/2021)



* SRS Governador Valadares (8/3/2021)



* SRS Juiz de Fora (5/3/2021)



* SRS Manhuaçu (5/3/2021)



* SRS Montes Claros (5/3/2021)



* GRS Pedra Azul (8/3/2021)



* SRS Teófilo Otoni (8/3/2021)



* SRS Uberlândia (5/3/2021)



* GRS Unaí (5/3/2021)

URS que vão retirar, por via terrestre, suas vacinas no aeroporto da URS polo



* SRS Barbacena (5/3/2021)



* GRS Ituiutaba (5/3/2021)



* GRS Januária (5/3/2021)



* GRS Leopoldina (5/3/2021)



* SRS Passos (5/3/2021)



* SRS Patos de Minas (5/3/2021)



* GRS Pirapora (5/3/2021)



* SRS Ponte Nova (5/3/2021)



* SRS Pouso Alegre (5/3/2021)



* GRS São João Del Rei (5/3/2021)



* GRS Ubá (5/3/2021)



* SRS Uberaba (5/3/2021)



* SRS Varginha (5/3/2021)





URS que vão retirar na Central Estadual de Rede de Frio



* SRS Coronel Fabriciano (8/3/2021)



* SRS Divinópolis (5/3/2021)



* GRS Itabira (8/3/2021)



* SRS Sete Lagoas (5/3/2021)