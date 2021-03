Prefeitura inicia pré-cadastro de idosos acima de 82 anos

Nesta sexta-feira, será iniciada a vacinação do grupo com idades entre 85 a 87 anos

da Redação - 05/03/2021 06:43

Após o recebimento da quarta remessa de vacinas contra a Covid-19, o município irá estender a vacinação para idosos acima de 82 anos e profissionais da saúde da ativa de 50 anos ou mais nas próximas semanas. Até o momento, a Prefeitura já iniciou a vacinação de idosos de 88 anos ou mais, sendo que idosos da faixa etária de 90 anos ou mais já estão recebendo as duas doses do imunizante e profissionais de saúde da ativa, de 60 anos ou mais, também já foram atendidos. Nesta sexta-feira, será iniciada a vacinação do grupo com idades entre 85 a 87 anos.



Até a última quarta-feira, dia 3 de março, 21.348 pessoas receberam a primeira dose da vacina na cidade e 14.107 receberam a segunda dose. Do total, 3.414 idosos acima de 88 anos já receberam a primeira dose e 1.682 foram imunizados com a segunda dose. Além disso, cerca de 900 idosos que se encontram em Instituições de Longa Permanência (ILPs) com mais de 60 já receberam a primeira e a segunda dose; e 626 profissionais de saúde da ativa com 60 anos ou mais também já receberam a primeira dose do imunizante.

Todos os públicos, antes de se destinarem aos postos de vacinação devem realizar o credenciamento no site da PJF. O pré-cadastramento deve ser realizado exclusivamente por meio do portal da PJF.

O preenchimento é simples. Os idosos ou seus familiares devem inserir dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, idade, e informar se está acamado ou se tem alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas.

Impressão de formulário pode agilizar ação no dia da vacinação

A Prefeitura disponibilizou um formulário que pode ser impresso e preenchido pelos idosos ou seus familiares e ser entregue no momento da vacinação. Ele está localizado acima do formulário do pré-cadastramento e pode ser acessado pelo link. Abaixo do formulário encontra-se a orientação para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”.

Documentos solicitados

No ato da vacinação, os idosos devem entregar cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em nome da pessoa a ser vacinada, deve ser apresentada declaração do titular da residência, confirmando que ela reside no local.

Para os profissionais da saúde de 50 anos ou mais que estão na ativa, no momento da vacinação, deverão apresentar documento (original e cópia) da carteira de registro do Conselho de Classe e também um documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.

Todos os profissionais de saúde ativos serão contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilização de vacinas pelo Governo Federal.

Confira os horários e endereços dos locais de vacinação a partir desta sexta-feira, dia 5 até o dia 19 de março:



*Drive-thru montado no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), na sexta-feira, 5, e no sábado, 6, das 9h às 16h.



*Departamento de Saúde do Idoso: na Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery; de segunda à sexta-feira de 8h às 16h.

Nas UBSs, segunda, terça, quarta e sexta o horário de funcionamento é de 8h às 16h, às quintas o horário é de 8h às 14h:



*UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

*UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz, 72;

*UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

*UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, 1.910;

*UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

*UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

*UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.