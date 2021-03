PJF abre inscrições para contratação de médico para atuar na supervisão do CAPS

da Redação - 06/03/2021 07:13

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu processo seletivo simplificado para a função de supervisor clínico institucional, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Juiz de Fora (edital nº 431-SRH).



O objetivo é a formação de cadastro de profissionais para atuação nestes locais, através de contratação temporária por prazo determinado e excepcional interesse público. As inscrições vão até as 23h59 da próxima quinta-feira, 11, exclusivamente por meio do site da PJF. A carga horária semanal é de dez horas e o salário de R$ 5.720,00.

Entre os requisitos, os interessados não podem pertencer ao quadro de servidores que atuam nos CAPS do Município de Juiz de Fora e nem estar ligado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do território deste equipamento. Para participar, os interessados devem possuir, pelo menos, uma das formações abaixo:

a) curso superior em Medicina, reconhecido pelo MEC e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

b) curso superior completo de graduação em Medicina; comprovação da especialidade de Psiquiatra (título fornecido pela sociedade da especialidade, reconhecido pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ou certificado de conclusão de Residência Médica reconhecido pela Comissão Nacional de Médicos Residentes do Ministério da Educação (CNRM/MEC) ou Título da especialização registrado no CRM; registro profissional expedido pelo Conselho Regional de Medicina;

c) curso superior completo em Psicologia, reconhecido pelo MEC e registro profissional, como psicólogo, junto ao Conselho Regional de Psicologia;

d) curso superior completo em nível de graduação em Enfermagem e registro profissional junto ao Conselho Regional de Enfermagem;

e) curso superior completo em Serviço Social, reconhecido pelo MEC e registro no CRESS.

O (a) candidato (a) que já realizou inscrições em processos seletivos anteriores da Prefeitura de Juiz de Fora e esqueceu sua senha, poderá resgatá-la, no momento da inscrição, através do ícone “Esqueceu sua senha? Clique aqui.”, informando número do CPF e data de nascimento.

Os inscritos deverão encaminhar documentação comprobatória de forma digitalizada e exclusivamente por meio eletrônico, através de sistema disponível no site da PJF, durante todo o período de inscrição. A documentação deverá ser anexada de forma digitalizada ou através de fotografia nítida, em arquivos com tamanho máximo de 4 MB, em formato .JPG, .JPEG ou .PDF, sob pena de não serem considerados caso sejam anexados em outros formatos, sendo permitido o envio de no máximo dez arquivos, podendo conter mais de um documento em cada arquivo, desde que não ultrapasse o tamanho permitido.

Para os documentos que tenham informações frente e verso, deverá ser anexada as duas imagens para análise. O edital informa que não será permito ao candidato (a) reenviar a documentação. Após o primeiro envio, o sistema automaticamente bloqueará a tentativa de reenvio de documentos para o mesmo cargo.