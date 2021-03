Acispes suspende atendimentos em Juiz de Fora

da Redação - 08/03/2021 09:40

O Comitê de Contingência da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) decidiu suspender os atendimentos eletivos a partir desta segunda-feira, 8 de março. A interrupção será mantida enquanto a cidade estiver na Faixa Roxa, a mais restritiva e que permite apenas abertura de serviços essenciais.



Segundo a nota, "a decisão leva em conta o fato de sermos um serviço eletivo de saúde e que trazemos para a cidade todos os dias dezenas de pacientes de 26 municípios, causando maior circulação, em um momento que exige distanciamento e isolamento social. Reforçamos que os serviços não terão prejuízo, uma equipe fará a remarcação de todos os exames e consultas. Os serviços de urgência prestados pelo Centro Oftalmológico estão mantidos.



A Acispes esclarece que desde o início da pandemia foram tomadas diversas medidas para evitar o contágio do coronavírus dentro da instituição, como a instalação de estações de biodescontaminacção, que fazem com que todos que acessam o prédio da instituição sejam submetidos a higienização com produtos específicos para barrar a proliferação do coronavírus. Além disso, em todos os andares há álcool em gel à disposição de funcionários e pacientes. Também reduzimos em 30% os nossos atendimentos diários".