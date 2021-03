Juiz de Fora chega a 856 vítimas fatais da Covid-19

De sábado, 6 até esta segunda, foram mais 12 vítimas fatias

por Jorge Júnior - 08/03/2021

Juiz de Fora registra 856 óbitos por Covid-19, segundo o Painel Gerencial desta segunda-feira, 8 de março. De sábado, 6 até esta segunda, foram mais 12 vítimas fatias.

Segundo a Secretaria de Saúde, Juiz de Fora tem, desde o início da pandemia, 62.860 notificações, além de 21.012 casos confirmados e 19.226 recuperados.

O Centro (1.355), São Mateus (822), São Pedro (551), Benfica (435) e Alto dos Passos (350) são as localidades com maior número de casos confirmados.

Atualmente, em Juiz de Fora existem 391 pacientes internados pela doença, sendo que 239 em enfermaria e 152 em UTI. A taxa de ocupação do SUS é de 85,71%.

PJF inicia vacinação de profissionais de saúde com 50 anos



Começa nesta terça-feira, 9, à vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em profissionais de saúde com 50 anos ou mais que estejam na ativa. Até o momento, 770 profissionais com idades entre 50 a 59 anos fizeram o pré-cadastramento no site PJF.

A vacinação ocorre no no drive-thru, em funcionamento no estacionamento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), das 9h às 16h. A partir de quarta, 10, a vacinação desse grupo prossegue nas UBSs de Benfica, Borboleta, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto às quintas-feiras, em que o horário de funcionamento é 8h às 14h. Para imunização desses profissionais não haverá vacinação no Departamento de Saúde do Idoso.

Este grupo inclui todos os profissionais de saúde que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios e outros locais, nas redes pública e privada e que não foram vacinados até o momento. Profissionais autônomos também serão atendidos.



Para se vacinar, é necessário fazer o pré-cadastro disponível, exclusivamente, no site da Prefeitura de Juiz de Fora. O formulário deve ser acessado por meio do banner localizado na página inicial da PJF. A vacinação no município segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).



No momento da vacinação, todos os profissionais de saúde deverão apresentar documento (original e cópia) da carteira de registro do Conselho de Classe e também um documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde ou apresentação de declaração emitida pelo serviço de saúde.



Impressão de formulário pode agilizar ação no dia da votação



Além do pré-cadastro, a PJF disponibilizou um formulário que pode ser impresso e preenchido pelos idosos ou seus familiares para ser entregue no momento da vacinação. O documento está localizado na parte inferior da página para de pré-cadastramento, ou acessado pelo link .No momento de imprimir e preencher o formulário tenha atenção às orientações disponível na página.



Locais de vacinação dos profissionais de saúde a partir dos 50 anos



Dia 9 de março: no Drive-thru na UFJF



A partir do dia 10 de março nas seguintes UBS:



UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72.

UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775;

UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910;

UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1.433;

UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.