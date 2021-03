Covid-19: Juiz de Fora bate recorde de hospitalização pela doença

Município contabiliza 860 óbitos confirmados

da Redação - 10/03/2021 07:22

Juiz de Fora registrou, na última terça-feira, 9 de março, um novo recorde de hospitalizações por Covid-19. Ao todo, 435 pessoas estão internadas com a doença em enfermarias e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais públicos e privados, segundo o Painel Gerencial.



Conforme a Secretaria de Saúde (SS), o maior número havia sido contabilizado em 18 de dezembro de 2020, quando 425 pacientes estavam em unidades de saúde.

Além disso, a taxa de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) somente reservada para o novo coronavírus está em 93,97%.

Nas últimas 24h, foram mais quatro óbitos. Todos os casos foram do sexo masculino. Os pacientes, com idades entre 41 e 92 anos, apresentavam comorbidades. Com isso, a cidade contabiliza 63.198 casos suspeitos, 21.307 casos confirmados e 860 óbitos confirmados.

Óbitos

Óbito 857: masculino, 74 anos. Óbito em 06/03. Comorbidades: DCC, HAS



Óbito 858: masculino, 92 anos. Óbito em 09/03. Comorbidades: DCC, DNC



Óbito 859: masculino, 65 anos. Óbito em 07/03. Comorbidades: DCC, HAS, DM



Óbito 860: masculino, 41 anos. Óbito em 09/03. Comorbidade: obesidade

Boletim de leitos - 09/03/2021

Hospitalização Covid: 435

Ocupação UTI SUS: 88,84%

Ocupação UTI Privado: 77,12%

Ocupação UTI Geral: 84,68%

Leitos ocupados Uti (Covid): 160

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 275

Ocupação UTI SUS (Covid):93,97%

Ocupação enfermaria SUS (Covid):92,47