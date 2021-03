Covid-19: Secretária de Saúde faz apelo à população para não se aglomerar

por Jorge Júnior - 11/03/2021 07:25

A Secretária de Saúde, Ana Pimentel, faz um apelo aos juiz-foranos e juiz-foranas, por meio de um vídeo nas redes sociais.

Segundo ela, "estamos passando por um momento muito crítico, com altas taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermarias. O vírus está se espalhando pela cidade, atingindo, também, pessoas jovens. Não se iluda, a Covid-19 é uma doença séria, que pode atacar qualquer pessoa. Por isso, a recomendação do distanciamento social, usar corretamente a máscara e lavar bem as mãos. Só venceremos esse vírus se trabalharmos juntos, e utilizarmos a ciência a nosso favor. Cuide-se e cuide de quem você".