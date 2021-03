Com mais três óbitos, Juiz de Fora chega a 872 vítimas fatais por Covid-19

da Redação - 12/03/2021 07:08

Com mais três óbitos divulgados no boletim desta quinta-feira, 11 de março, Juiz de Fora chega a 872 vítimas fatais por Covid-19 desde o início da doença, em março de 2020. Ainda conforme a Secretaria de Saúde do município, já são 21.653 casos confirmados e 63.897 suspeitos.



As vítimas das últimas 24h são do sexo feminino, com 63,69 e 84 anos. Todas apresentam comorbidades.

Óbito 870: feminino, 69 anos. Óbito em 11/03. Comorbidades: DCC, HAS, DM, hipotireoidismo



Óbito 871: feminino, 63 anos. Óbito em 09/03. Comorbidades: DCC, DM, outra pneumopatia crônica



Óbito 872: feminino, 84 anos. Óbito em 11/03. Comorbidades: DCC, HAS, obesidade

Em uma semana, a cidade teve mais 30 mortes. No boletim da última sexta-feira, 5, eram 842 óbitos. Conforme o Painel Gerencial, 474 pessoas estão internadas por Covid-19, sendo que 165 em leitos de UTI e 309 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS é de 94,83%.



Boletim de leitos - 11/03/2021

Hospitalização Covid: 474

Ocupação UTI SUS: 88,37%

Ocupação UTI Privado: 83,05%

Ocupação UTI Geral: 86,49%

Leitos ocupados Uti (Covid): 165

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 309

Ocupação UTI SUS (Covid): 94,83%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 94,03%

Prefeita se reúne com general do Exército em busca de apoio para combate à pandemia

A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, reuniu-se com o General do Exército, João Felipe Dias Alves, da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, nesta quarta-feira, dia 10, em busca de mais leitos de UTI Covid para a rede SUS do município.

Inicialmente, o objetivo da líder do Executivo Municipal era solicitar o acesso dos pacientes de Covid da rede SUS aos leitos do Hospital Militar em Juiz de Fora. O general se mostrou compreensivo ao apelo da prefeita e se comprometeu a repassar o pedido para o comando do Exército brasileiro, mas justificou que as vagas do Hospital Militar se encontram reservadas para o uso dos mesmos. Participou do encontro, ao lado da prefeita, a secretária de Saúde, Ana Pimentel.