PJF encaminha à Câmara projeto de lei para compra de vacinas via Consórcio

da Redação - 12/03/2021 06:39

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) encaminhou à Câmara Municipal de Juiz de Fora nesta quinta-feira, dia 11 de março, o Projeto de Lei (PL) que formaliza a participação da PJF na composição do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A ação objetiva a compra de vacinas, além de insumos e materiais referentes ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no município.



O projeto de lei explica as razões para esta tomada de decisão, uma vez que a situação é de calamidade pública, exigindo uma ação pontual do Executivo municipal no sentido de restabelecer a saúde pública, retomar o andamento econômico e possibilitar o convívio social. A ação visa a vacinar massivamente a população de Juiz de Fora.

O texto, assinado pela prefeita Margarida Salomão, reconhece o Plano Nacional de Imunização (PNI), de 1973, o qual prevê a aquisição de vacinas como competência legal e administrativa do Governo Federal. No entanto, pondera que a iniciativa tem a finalidade de contribuir para agilizar a imunização da população, pois, com mais imunizantes, a contenção da crise sanitária pode ser mais rápida.

Assim, explica o documento, caso seja necessário adquirir vacinas complementares ao PNI, o consórcio estabelecido fortalecerá o Sistema Único de Saúde (SUS), na medida em que todas as doses serão obrigatoriamente ofertadas à população de forma gratuita.

São 1.703 municípios que aderiram à FNP e abrangem mais de 125 milhões de brasileiros, cerca de 60% do total de habitantes, dados coletados até as 12h do dia 5 de março. Essas cidades passam a integrar o consórcio automaticamente, após aprovação da Lei Municipal na Câmara de Vereadores de cada município.