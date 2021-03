Covid-19 : Juiz Fora cria mais dez leitos de UTI

da Redação - 15/03/2021

A Secretaria de Saúde (SS) criou mais dez leitos de UTI Covid-19. Os novos leitos foram criados no Hospital Monte Sinai que passa a oferecer um total de 20 leitos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, o município passa a dispor de 121 leitos, 21% dos quais criados a partir de janeiro de 2021, quando a atual Administração tomou posse.

Desde o início do agravamento da pandemia na cidade, a Prefeitura está tentando viabilizar, por meio de todas as estratégias possíveis, a ampliação de leitos, entretanto, tão importante quanto a abertura de novos leitos é o respeito ao lockdown e o distanciamento social para diminuir a taxa de transmissão do vírus, cada vez mais ascendente.

A secretária de Saúde, Ana Pimentel, aponta o isolamento social como a única forma da população se proteger. “Cada um deve se conscientizar sobre a necessidade do uso da máscara, da incorporação do hábito de lavar as mãos e permanecer o máximo que puder em isolamento. Os que precisarem sair devem adotar a distância entre as pessoas”.

Além dos leitos do Monte Sinai, a cidade conta com 28 do Hospital Ana Nery; dez no Hospital de Pronto Socorro Mozart Geraldo Teixeira (HPS), mesmo número na Santa Casa; 13 no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); 20 no Hospital Regional Dr. João Penido e outros 20 na Maternidade Therezinha de Jesus.

A SS está avaliando a abertura de novos leitos em outras unidades hospitalares, mas depende da regularização de trâmites burocráticos, da aquisição de equipamentos utilizados em UTIs e da contratação de profissionais para atuar nesses leitos.

A recomendação permanente do uso da máscara e do isolamento social aliada à ampliação do número de leitos públicos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), ajudam a impedir o colapso no sistema de saúde.