Juiz de Fora registra novo recorde de hospitalizações

Nas últimas 24h, foram 14 vítimas fatais, incluindo um homem de 37 anos, sem comorbidades

da Redação - 15/03/2021

Juiz de Fora registrou um novo recorde de hospitalizações por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o Boletim da Secretaria de Saúde (SS) desta segunda-feira, 15 de março. Ao todo, 488 pessoas estão internadas com a doença em enfermarias e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais públicos e privados. Ainda segundo a SS, a cidade teve mais 14 mortes pelo novo coronavírus e ultrapassou a marca de 900 vítimas fatais.



Umas das vítimas era um homem, de 37 anos, que não apresentava comorbidades.

Óbito 888: masculino, 74 anos. Óbito em 15/03. Comorbidades: DM



Óbito 889: feminino 45 anos. Óbito em 30/01 Comorbidades: HAS, DM, obesidade.



Óbito 890: masculino, 67 anos. Óbito em 13/03. Comorbidades: HAS.



Óbito 891: masculino, 74 anos. Óbito em 12/03. Comorbidades: DM, DNC,HAS



Óbito 892: masculino, 64 anos. Óbito em 14/03. Comorbidades: imunodeficiência, CA de reto, Neoplasia.



Óbito 893: masculino, 75 anos. Óbito em 15/03. Comorbidades: HAS



Óbito 894: feminino, 46 anos. Óbito em 07/03. Comorbidades: HAS, Asma.



Óbito 895: feminino, 71 anos. Óbito em 15/03. Comorbidades: Transtorno depressivo.



Óbito 896: feminino, 86 anos. Óbito em 14/03. Comorbidades: DCC, has, cardiopatia, obesidade.



Óbito 897: feminino, 70 anos. Óbito em 15/03. Comorbidades: DCC, artrite reumatóide.



Obito 898: feminino, 80 anos. Óbito em 13/03. Comorbidades: HAS



Óbito 899: masculino, 37 anos. Óbito em 14/03. Sem Comorbidades relatadas



Óbito 900: feminino, 70 anos. Óbito em 13/03. Comorbidades: DNC, DPOC



Óbito 901: masculino, 61 anos. Óbito em 14/03. Comorbidades: DCC.

Boletim de leitos - 15/03/2021

Hospitalização Covid: 488

Ocupação UTI SUS: 84,55%

Ocupação UTI Privado: 88,70%

Ocupação UTI Geral: 85,97%

Leitos ocupados Uti (Covid): 171

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 317

Ocupação UTI SUS (Covid): 92,56%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 92,04%