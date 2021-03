PAM-Marechal altera horário de consultas para áreas descobertas

O funcionamento volta a ser diário em abril

da Redação - 16/03/2021 08:14

A partir de quarta-feira, 17 de março, o setor de marcação de consultas a usuários de áreas descobertas, localizado no térreo do PAM-Marechal, passará a atender às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 10h, durante 30 dias. O funcionamento volta a ser diário de 16 de abril em diante, no horário das 7h às 11h. Áreas descobertas são os locais sem atendimento por Unidades Básicas de Saúde (UBSs).