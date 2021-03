Prefeitura de Juiz de Fora anuncia restrição de horário para circulação de ônibus

da Redação - 16/03/2021 07:54

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou um novo decreto nessa segunda-feira, 15, em que regula os protocolos do Programa Juiz de Fora pela Vida às determinações da onda roxa do Minas consciente.

Com isso, as medidas municipais vão seguir os parâmetros atuais para o funcionamento das atividades comerciais tidas como essenciais e permitidas hoje na cidade.



Segundo o texto, "o serviço público essencial de transporte coletivo urbano deverá funcionar de 05:h às 20h, com a capacidade integral de veículos, vedado o transporte de passageiros em pé”, diz o decreto. Tal texto, no entanto, não deixa claro as condições de funcionamento, percentuais mínimos da frota ou regras dos coletivos além do período entre 20h e 5h.

Com o decreto, alguns estabelecimentos autorizados durante a onda roxa do programa Minas Consciente deverão seguir horários distintos:

Comércio relacionado ao setor da construção civil poderá abrir as portas entre 7h e 12h;

As atividades do ramo de informática e telecomunicações terão seus horários restritos entre 10h e 15h;

Já as lojas do segmento agropecuário e pet shops estarão autorizadas a funcionar entre 13h e 18h;



As demais atividades cujo funcionamento está previsto na onda roxa do Minas Consciente poderão funcionar entre 5h e 20h, conforme determina os protocolos estaduais.



No caso do setor de alimentação, porém, as retiradas no local só poderão ser feitas até as 19h. A regra é válida para bares, restaurantes, padarias, lojas de conveniência, lanchonetes e estabelecimentos de venda de água mineral, vedado o consumo no local, bem como em qualquer ambiente e local público ou privado de acesso público. A retirada no local não será permitida para as demais atividades.

Delivery

As atividades não contempladas na onda roxa do programa Minas Consciente “somente poderão funcionar por meio de serviço de entrega (delivery)”, que deverão respeitar os horários previstos nos protocolos estaduais. O modelo de delivery sem limitação de horário será autorizado somente a serviços relacionados a produtos alimentícios e medicamentos.

No caso de supermercados e de estabelecimentos que realizem mais de um tipo de atividade, que estão autorizados a abrir as portas durante a onda roxa do programa Minas Consciente, estes estabelecimentos deverão se ater a produtos classificados como essenciais, isolando assim alguns setores de suas lojas, como os de eletroeletrônicos, por exemplo. “Deverá ser proibido o acesso dos consumidores aos produtos não essenciais, diz o decreto.

Desrespeitos a tal determinação poderão ser comprovados, inclusive, por meio de notas fiscais e resultar em sanções como multas. “A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto nos arts. 4º e 5º deste Decreto poderá ser, também, realizada através da verificação dos documentos de Nota Fiscal emitidos pelos estabelecimentos enquanto durar a classificação do Município de Juiz de Fora no Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico do Governo do Estado de Minas Gerais”, determina o novo texto legal.

O novo decreto municipal prevê ainda que a realização de cultos religiosos presenciais deverão ser restrita a 20% da capacidade do espaço onde são celebrados, e “respeitando-se os protocolos de segurança sanitária”, conforme o decreto.



O não cumprimento destas e das demais regras poderá sujeitar o infrator a sanções previstas em legislações municipais e à aplicação das penalidades previstas na legislação municipal e, até, a previsões do Artigo 268, do Código Penal, que prevê detenção de um mês a um ano e multa a quem “infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”. Tal medida, porém, ficará a critério da autoridade policial ou dos agentes da Guarda Municipal.