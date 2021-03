Governo negocia compra de 20 milhões de doses de vacina para Minas

da Redação - 17/03/2021 07:13

O Governo de Minas negocia a compra de 20 milhões de doses de vacinas com cinco diferentes laboratórios para imunização da população mineira contra a covid-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (16/3) pelo governador Romeu Zema, durante coletiva à imprensa em que detalhou a inclusão de todas as regiões do Estado na onda roxa do Minas Consciente.

Segundo o governador, a negociação em curso é para assegurar o recebimento das doses também pelo Estado, em complemento às enviadas pelo Ministério da Saúde para imunização nos 853 municípios mineiros desde fevereiro. As compras seriam suficientes para toda a população do estado nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

“Estamos negociando com cinco laboratórios. Três deles já têm as vacinas homologadas pela Anvisa, que são a Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. E dois deles ainda não têm, que são a Johnson & Johnson e a Sputnik. Nós estamos tratando da compra de 20 milhões de doses, que é suficiente para imunizar todos os mineiros que ainda não foram ou serão imunizados nos próximos dias”, garantiu o governador.

Compra pelos Estados

A aquisição dos imunizantes pelos governos estaduais foi permitida após a publicação da Lei Federal 14.124, no último dia 10/3. A partir dessa data, o Governo de Minas começou as tratativas com as empresas. No caso do laboratório em que a vacina é feita a partir de uma única aplicação, como a da Johnson e Johnson, a negociação é para a compra de 10,3 milhões de doses. Já nos demais laboratórios em que os imunizantes necessitam de duas aplicações, o objetivo é adquirir 20,7 milhões delas.

Zema também assegurou que a entrega das vacinas pelos laboratórios ocorrerá de forma simultânea. “Se esses laboratórios fornecerem para estados e municípios, a vacina vai chegar para Minas Gerais. Quero assegurar que o povo mineiro pode ter certeza que ele terá a vacina junto a outras cidades ou estados. Os laboratórios vão entregar simultaneamente quando houver essa disponibilidade. Tudo que está ao nosso alcance em relação a compra e fornecimento de vacinas está sendo feito. A vacina vai chegar, ou pelo Ministério da Saúde ou pelo Estado”, ressaltou.

Até esta terça-feira (16/3), segundo o Boletim Epidemiológico Covid, 2,1 milhões de doses foram recebidas em Minas via Ministério da Saúde.

Boletim

Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Juiz de Fora, nesta terça-feira, 16 de março, a cidade estava com 515 pacientes em atendimento com Covid-19. Deste total, 177 ocupam leitos de UTI Covid, enquanto 338 permanecem em vagas de enfermaria. Os dados foram atualizados às 18h03.

Pelo balanço mais recente, foram registrados mais 222 diagnósticos de coronavírus no município, somando 22.069 casos desde o anúncio da pandemia. Também foram notificados 517 casos suspeitos da doença em 24 horas. Pelo somatório geral, são 65.388 pessoas suspeitas de terem contraído Covid. Ainda segundo da Secretaria de Saúde, mais cinco novas mortes foram confirmadas.