Juiz de Fora faz empréstimo de equipamentos hospitalares com cidades da região

da Redação - 17/03/2021 07:40

Juiz de Fora vai receber, por empréstimo, equipamentos hospitalares de Mar de Espanha, Andrelândia, Bocaina de Minas e São João Nepomuceno. A informação foi divulgada nessa terça-feira, 16 de março, após reunião da prefeita Margarida Salomão, com a secretária-adjunta de Saúde, Ana Luisa Afonso Guimarães, o superintendente regional de saúde de Minas Gerais em Juiz de Fora (SRS), Gilson Lopes Soares e representantes de municípios da região para definir os termos de cessão por empréstimo de equipamentos hospitalares como respiradores pulmonares, bombas de infusão e monitores, todos voltados para a criação de mais leitos de UTI Covid para o município.



“Em um momento tão difícil e tão hostil, esse gesto de sensibilidade dos prefeitos e dos municípios da nossa região é um raio de luz em meio à tanta escuridão. Agradeço a solidariedade e sensibilidade dos prefeitos de Andrelândia, Mar de Espanha, São João Nepomuceno e Bocaina de Minas e também da Secretaria Estadual de Saúde. Estamos tratando de forma respeitosa e republicana com o Governo do Estado, procedendo o decreto da onda roxa do Governador Zema em sua integralidade, uma medida acertada tendo em vista à gravidade da situação sanitária que vivemos”, reforçou a prefeita.

Os equipamentos serão passarão por testes técnicos para analisar sua compatibilidade com as instalações já existentes nas unidades hospitalares de Juiz de Fora disponíveis para expansão. Também participaram do encontro o assessor de governança da SRS, Antônio Jaques, o provedor do Hospital de São João Nepomuceno, Sebastião Sérgio Rodrigues, “Paraná”, o tesoureiro do local, Ronaldino Guanieri Borges, o Secretário de Saúde de São João Nepomuceno, Edson de Souza.