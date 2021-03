Covid-19: Juiz de Fora registra segunda morte de natimorto

da Redação - 18/03/2021 06:43

Juiz de Fora registrou mais uma morte de um natimorto - quando um feto morre após 20 semanas de gestação - por Covid-19, no boletim desta quarta-feira, 17 de março. Segundo a Secretaria de Saúde. o óbito aconteceu nesta terça-feira, 16, mesmo dia em foram registradas outras três mortes. Ainda segundo o boletim desta quarta, mais 12 pessoas perderam suas vidas em razão da Covid-19 no município.



Com as novas mortes, o município soma 918 óbitos decorrentes em função do coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram novos 209 diagnósticos de Covid-19 confirmados, totalizando 22.278. Também foram notificados 441 casos suspeitos da doença no mesmo período, chegando ao somatório de 65.829.

Idade Sexo Comorbidade Data

51 feminino doença cardiovascular, diabetes e obesidade 13/03

31 masculino obesidade 11/03

natimorto - óbito foi registrado no parto e a mãe também tinha a Covid-19 16/03

96 masculino doença cardiovascular e diabetes 17/03

76 feminino doença neurológica e outra comorbidade 14/03

72 feminino hipertensão e ex-tabagista 16/03

84 feminino doença neurológica, hipertensão e parkinson 17/03

34 masculino doença neurológica 11/03

59 feminino obesidade 14/03

61 feminino doença cardiovascular, diabetes e hipertensão 17/03

67 masculino doença cardiovascular, diabetes e obesidade 17/03

70 masculino diabetes, glaucoma e hipertensão 16/03