PJF está em fase final para implementação de mais 19 leitos de UTI

por Jorge Júnior - 18/03/2021 17:46

Mais 19 leitos de UTI-Covid estão sendo criados pela Secretaria de Saúde (SS), nove deles no Hospital Albert Sabin e dez no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), antigo HTO. Também estão sendo viabilizados mais 30 leitos de enfermaria para Covid no HSVP. Toda a documentação necessária já foi encaminhada pelo município ao Governo Estadual que financia os leitos de UTI. A abertura dos leitos está em fase final de contratação e a expectativa é de que aconteça ainda nesta semana. Assim, nos próximos dias, o município de Juiz de Fora passa a dispor de 140 leitos UTI-Covid (40% de ampliação na atual administração); 216 de enfermagem; e 15 leitos de suporte ventilatório pulmonar.



Mesmo diante desse avanço, a secretária de Saúde, Ana Pimentel, aponta o isolamento social como a única forma da população se proteger. “Cada um deve se conscientizar sobre a necessidade do uso da máscara, da incorporação do hábito de lavar as mãos e permanecer o máximo que puder em isolamento. Os que precisarem sair devem adotar a distância entre as pessoas”, disse.



Desde o início do agravamento da pandemia na cidade, a Prefeitura está tentando viabilizar, por meio de todas as estratégias possíveis, a ampliação de leitos, entretanto, tão importante quanto a abertura de novos leitos é o respeito ao lockdown e o distanciamento social para diminuir a taxa de transmissão do vírus, cada vez mais ascendente.



Além dos leitos que estão sendo criados, a cidade conta com 28 do Hospital Ana Nery; dez no Hospital de Pronto Socorro Mozart Geraldo Teixeira (HPS), mesmo número na Santa Casa e 13 no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O Hospital Regional Dr. João Penido, a Maternidade Therezinha de Jesus e o Hospital Monte Sinai possuem 20 leitos cada.