Entenda como funciona a vacinação contra a Covid-19 em Juiz de Fora

da Redação - 19/03/2021 08:03

Em nota divulgada nessa quinta-feira, 18 de março, a Prefeitura de Juiz de Fora esclareceu que cada uma das vacinas é enviada pelo Governo Federal e Estadual, visando a um público específico, e esse imunizante não pode ser transferido para outro grupo, isto é, caso um idoso residente em Juiz de Fora, seja por qualquer motivo, ainda não tenha se vacinado contra a Covid-19, a sua vacina está garantida e guardada. Segundo as notas técnicas do Governo Estadual, as doses destinadas para um determinado grupo ou faixa etária não podem ser remanejadas até que se complete 100% grupo imunizado. As prioridades na vacinação são definidas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). As vacinas chegam com percentuais definidos pelo Estado para faixas etárias e profissionais da área de saúde e idosos que, em Juiz de Fora, representam um número expressivo.



Até esta quinta-feira, 18, foram destinados para Juiz de Fora 48.913 imunizantes para a primeira dose (sendo 33.773 da CoronaVac e 15.140 da AstraZeneca). Na cidade, foram vacinados 28.475 pessoas com a primeira dose, e 16.212 com a segunda dose (dados atualizados do dia 17 de março).



Em outros municípios do país, houve problemas com idosos que ficaram sem receber a segunda dose. Em Juiz de Fora, todos e todas que foram imunizados na primeira dose têm a segunda dose garantida. Reforçamos também que, segundo o PNI, existe a possibilidade de uma perda técnica de até 5% das doses. Em Juiz de Fora, nenhuma dose foi perdida e não houve interrupção do processo.



Cabe destacar que o município está adiantado em relação à média nacional quanto à segunda dose. No país, foi imunizado até o momento 1,85% da população, segundo dados do G1, enquanto em Juiz de Fora, 2,82% da população recebeu a segunda dose. O atendimento ocorreu de forma humanizada e eficiente e já estamos com cadastro aberto para vacina para idosos acima de 75 anos.