Juiz de Fora tem mais nove mortes por Covid-19

Ocupação em leitos de UTI Covid chegou a 95 % no SUS

da Redação - 19/03/2021 10:30

Juiz de Fora registrou mais nove mortes em decorrência da Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde dessa quinta-feira, 18 de março. Com isso, subiu para 927 o número de óbitos pela doença na cidade. Além disso, mais 264 novos casos foram atestados entre esta quarta e quinta, aumentando para 22.542 o número de confirmações. Quanto às notificações de síndrome gripal, consideradas suspeitas para a doença, foram 389 novos registros em um dia. No total, Juiz de Fora já contabilizou 66.218 casos suspeitos.

A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) continua alta em Juiz de Fora. A ocupação total de UTIs, que inclui leitos privados e públicos de pacientes com a Covid-19 e com outras doenças, chegou a 90,50%. A taxa de ocupação de UTI SUS com paciente com Covid está com 95, 87%. Ainda nesta atualização, a cidade registrou mais noves mortes do novo coronavírus.



Óbitos

Óbito 919 Masculino, 69 anos. óbito em 18/03/21 Comorbidades: DCC

Óbito 920 Feminino, 59 anos. óbito em 17/03/21 Comorbidades: DCC, DM, CA colo utero

Óbito 921 Feminino, 85 anos. óbito em 17/02/21 Comorbidades: DM, HAS, Hipotireoidismo

Óbito 922 Feminino, 74 anos. óbito em 15/03/21 Comorbidades: HAS

Óbito 923 Masculino, 83 anos. óbito em 17/03/21 Comorbidades: DCC, Coranopata, HAS, DSP, Outra pneumopatia crônica

Óbito 924 Masculino 36 anos. óbito em 18/03/21 Comorbidades: HAS

Óbito 925 Masculino, 70 anos. óbito em 17/03/21 Comorbidades: DCC, DNC

Óbito 926 Feminino, 63 anos. óbito em 17/03/21 Comorbidades: DM, Obesidade, HAS, Asma

Óbito 927 Masculino, 75 anos. óbito em 18/03/21 Comorbidades: DCC, DNC

Boletim de leitos - 18/03/2021

Hospitalização Covid: 510

Ocupação UTI SUS: 89,55%

Ocupação UTI Privado: 92,31%

Ocupação UTI Geral: 90,50%

Leitos ocupados Uti (Covid): 180

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 330

Ocupação UTI SUS (Covid): 95,87%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 81,09%