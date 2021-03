MP orienta Juiz de Fora manter estoque de insumos necessários ao tratamento da Covid-19

da Redação - 20/03/2021 06:54

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu nessa quinta-feira, 18 de março, Recomendação ao município de Juiz de Fora, para a adoção de medidas de controle e manutenção permanente dos estoques dos insumos - como cilindros de oxigênio, sedativos e antibióticos - necessários ao tratamento hospitalar dos casos graves da Covid-19.



A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Juiz de Fora também orientou a prefeitura a verificar junto aos hospitais públicos e privados do município a quantidade desses produtos armazenados. O objetivo é a adoção, por parte do município, de medidas preventivas que evitem a falta de insumos para o tratamento dos pacientes de Juiz de Fora.



A Recomendação, segundo o promotor de Justiça Jorge Tobias de Souza, levou em conta o aumento do número de mortes e a crescente taxa de internações hospitalares associadas à Covid-19 no município, o que indica o agravamento da pandemia em Juiz de Fora. Ele também cita no documento o Decreto Municipal nº 14.400, de 15 de março de 2021, que impôs restrições rigorosas à circulação de pessoas e ao funcionamento de atividades econômicas no município.



“É notória a crise enfrentada em outros estados quanto ao desabastecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento da infecção causada pelo novo coronavírus. E para que isso não ocorra em Juiz de Fora, é necessário que o Poder Público promova medidas preventivas de logística, controle de estoque e aquisição contínua de cilindros de oxigênio, sedativos e antibióticos de modo a evitar a interrupção da assistência médica aos pacientes em tratamento da Covid-19" afirmou o promotor de Justiça.