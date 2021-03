Minas recebe 542.550 novas doses de vacinas contra covid-19

Quilombolas e população de 70 a 74 anos estão entre os grupos prioritários nesta etapa da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais

por Agência Minas - 22/03/2021 08:22

Minas Gerais recebeu, no último sábado, 20 de março, a nona remessa de imunizantes contra a covid-19. São 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 da CoronaVac, totalizando 542.550 doses. Os insumos desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins, às 12h25.

Em seguida, as vacinas seguem para a Central Estadual da Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), onde ficam armazenadas em condições ideais de temperatura até serem distribuídas para as 28 Unidades Regionais de Saúde (URS) do Estado. Ainda não foi divulgada a data desse envio às URS.



Nesta remessa, a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI) é de que todos os imunizantes sejam utilizados como dose 1, ampliando, assim, o quantitativo da população vacinada. A expectativa, com esta leva, é de vacinar cerca de 490 mil pessoas.



“Diferentemente do que ocorreu nas remessas anteriores, a dose 2 da CoronaVac não ficará armazenada na Unidade Regional de Saúde. Desta vez, os municípios receberão toda a carga para aplicação imediata”, explica a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Janaína Almeida.



Segundo a diretora, a alteração na distribuição foi orientada pelo Ministério da Saúde. Em função disso, os quantitativos para as Unidades Regionais de Saúde serão recalculados para atender os novos públicos.

Públicos prioritários

O Ministério da Saúde elencou entre os grupos prioritários desta nona etapa comunidades quilombolas, trabalhadores da Saúde e ampliou o total de idosos, abarcando pessoas entre 70 e 74 anos. Os imunizantes da AstraZeneca devem ser suficientes para atender 63% da população quilombola.

Já com a CoronaVac serão atendidos 65% dos idosos entre 70 e 74 anos e mais 3,7% dos trabalhadores da Saúde. A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.

Vacinados

Em Minas, 996.660 pessoas já receberam a primeira dose contra a covid-19. Em relação à segunda dose, 407.394 já foram vacinadas, segundo dados do Painel Vacinômetro, que podem ser acessados em www.saude.mg.gov.br/coronavirus. As informações sobre o número de mineiros atendidos são atualizadas e publicadas diariamente nesse endereço.

Remessas recebidas

1ª remessa



577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021



2ª remessa



190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021



3ª remessa



87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021



4ª remessa



315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021



5ª remessa



220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da Fiocruz em 23/2/2021



6ª remessa



285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021



7ª remessa



303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021



8ª remessa



509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021



9ª remessa



86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021



Total: 3.169.730 doses