Covid-19: Juiz de Fora contabiliza mais seis mortes e 17 novas internações

A cidade tem 594 pacientes internados por conta da doença

da Redação - 23/03/2021

Juiz de Fora registrou mais seis mortes decorrentes da Covid-19 e 17 novas internações, segundo o boletim da Secretaria de Saúde desta terça-feira, 23 de março. Ainda segundo a pasta, a cidade tem 594 pacientes internados por conta da doença: 217 deles estavam internados em leitos intensivos, enquanto 377 ocupam leitos de enfermaria.



Desde o início da pandemia, o município contabiliza 67.784 casos suspeitos, 23.225 confirmados e 960 óbitos confirmados.

Segundo o painel gerencial da Prefeitura, até as 17h59, "a ocupação passou de 100%. A Santa Casa está com 30 pacientes com Covid-19, sendo que o hospital só possui 20 leitos Covid (dez do SUS e dez do setor privado) e transformou a unidade coronariana em Covid que estão sendo ocupados por pacientes privados".

Óbitos

Óbito 955 Feminino, 85 anos. Óbito em: 20/03/21 Comorbidades: DCC

Óbito 956 Masculino, 34 anos. Óbito em: 22/03/21 Comorbidades: Asma

Óbito 957 Feminino, 73 anos. Óbito em: 22/03/21 Comorbidades: DM, Obesidade, HAS

Óbito 958 Masculino, 80 anos. Óbito em: 23/03/21 Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 959 Feminino, 85 anos. Óbito em: 22/03/21 Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 960 Feminino, 49 anos. Óbito em: 22/03/21 Comorbidades: DCC

Boletim de leitos - 23/03/2021

Hospitalização Covid: 594

Ocupação UTI SUS: 90,79%

Ocupação UTI Privado: 102,48%

Ocupação UTI Geral: 94,72%

Leitos ocupados Uti (Covid): 217

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 377

Ocupação UTI SUS (Covid): 96,43%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 80,95%