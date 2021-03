Hemominas abre vagas para contratação temporária

da Redação - 23/03/2021

A Fundação Hemominas abre vagas para contratação temporária para atender à necessidade de excepcional interesse público em função da situação emergencial.



As vagas, autorizadas pela SEPLAG/COFIN, são para as categorias profissionais e unidades abaixo descriminadas, por tempo determinado.

O cadastro dos dados curriculares somente poderá ser feito no endereço eletrônico http://chamamento.hemominas.mg.gov.br (Sistema Chamamento Público). Para o preenchimento dos dados curriculares acima descritos, o candidato deverá criar uma conta no Sistema Chamamento Público (site da Hemominas / Trabalhe / Chamamento Público).



O candidato cadastrado deverá preencher os pré-requisitos do edital disponível no Sistema Chamamento Público e as inscrições somente serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga ofertada, devendo o candidato cadastrado monitorar a oferta da vaga para a categoria profissional para a qual deseja concorrer.



As inscrições serão aceitas exclusivamente pela Internet, não sendo aceitas por meio de entrega de currículo na Fundação Hemominas ou outra via que não seja a especificada no Edital Chamamento Publico Nº 01/2021.

CATEGORIAS PROFISSIONAIS



QUANTITATIVO DE VAGAS AUTORIZADAS



UNIDADES DE LOTAÇÃO



PERIODO DE INSCRIÇÃO



AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03 BELO HORIZONTE 19/03/2021 A 26/03/2021



TÉCNICO DE ENFERMAGEM 05 BELO HORIZONTE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 DIAMANTINA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 DIVINÓPOLIS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 GOVERNADOR VALADARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM 02 JUIZ DE FORA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 POUSO ALEGRE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 MONTES CLAROS TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 UBERLÂNDIA TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA 05 BELO HORIZONTE TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA 01 UBERLÂNDIA TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA 01 POUSO ALEGRE TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA 01 GOVERNADOR VALADARES ENFERMEIRO 01 BETIM ENFERMEIRO 05 BELO HORIZONTE ENFERMEIRO 01 MONTES CLAROS ENFERMEIRO 02 JUIZ DE FORA FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 01 BELO HORIZONTE