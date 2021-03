Paciente está internado no HPS sem identificação

por Jorge Júnior - 23/03/2021 08:05

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora emitiu nota sobre um homem, que foi encontrado inconsciente no Distrito Industrial nessa segunda-feira, 22 de março. Segundo o texto, ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS), onde chegou sem qualquer identificação.

Ele está em estado grave e será transferido para a enfermaria, com suspeita de Covid-19. Trata-se de um homem branco, magro, com 1,65 de altura, aparentando cerca de 60 anos. Usava calça jeans muito rasgada, chinelo Rider preto e amarelo e um boné preto desbotado com a sigla NY. Não possui tatuagens ou cicatriz.