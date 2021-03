Vacinação em Juiz de Fora será ampliada para faixa etária de 70 anos

da Redação - 23/03/2021 07:22

Juiz de Fora recebeu, nesta segunda-feira, 22 de março, mais 16.060 doses de vacinas Coronavac. Seguindo determinação do Ministério da Saúde (MS), todas as doses deste sétimo carregamento de imunizantes serão aplicadas, sem reservas para a segunda dose. Esta foi uma das medidas tomadas para tentar frear o avanço da pandemia que acelerou nos últimos dias. Esse acréscimo de imunizantes tornará possível a vacinação de 100% dos idosos de 75 a 79 anos, 13% dos que se encontram na faixa de 70 a 74 anos, e 91% dos profissionais de saúde, seguindo critérios de prioridade do Governo Federal. O processo de vacinação segue as orientações da Nota Informativa 6 do Governo Estadual.

O calendário divulgado para esta semana está mantido. Nesta segunda e terça-feiras, 22 e 23, continua a vacinação de idosos com 80 anos ou mais e, quarta e quinta-feiras, dias 24 e 25, é a vez do público-alvo com 78 anos ou mais. Na sexta-feira, 26, com 77 anos ou mais. A imunização será das 8h às 16h no Departamento do Idoso e nas sete UBSs designadas para o trabalho. A exceção é na quinta-feira, quando as UBSs atendem das 8h às 14h para realização de atividades internas. No sábado, dia 27, os idosos com 75 anos ou mais serão vacinados das 9h às 16h no drive-thru montado no estacionamento da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Eles devem se pré-cadastrar no site da Prefeitura, imprimir e preencher o formulário logo acima do pré-cadastramento para entrega no momento da vacinação. Também estão sendo solicitados original e cópia da identidade e do comprovante de residência em nome do idoso. Se não dispuser do comprovante, deve entregar declaração do titular do imóvel informando que reside no local.

Os profissionais de Saúde com 40 anos ou mais que se encontram na ativa serão imunizados no drive-thru da UFJF na quarta e quinta-feiras, dias 24 e 25, das 9h às 16h. Eles devem se pré-cadastrar no site da Prefeitura, imprimir, preencher e levar o formulário logo acima, além de apresentar original e cópia da carteira de registro de classe e comprovante de vinculação ativa do trabalho com o serviço de saúde ou declaração emitida pelo serviço de saúde.

Cronograma de vacinação nesta semana:

Segunda-feira, 22 de março: vacinação de idosos com 80 anos ou mais no Departamento de Saúde do Idoso (DSI) e nas sete UBSs que contemplam o programa de imunização.



Terça-feira, 23 de março: vacinação de idosos com 80 anos ou mais no Departamento de Saúde do Idoso e nas sete UBSs que contemplam o programa de imunização.



Quarta-feira, 24 de março: início da vacinação de idosos com 78 anos ou mais. Departamento de Saúde do Idoso e nas sete UBSs que contemplam o programa de imunização. Início da vacinação de profissionais de saúde ativos com mais de 40 anos no drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);



Quinta-feira, 25 de março: vacinação de idosos com 78 anos ou mais no Departamento de Saúde do Idoso e nas sete UBSs que contemplam o programa de imunização. Vacinação de profissionais de saúde ativos com mais de 40 anos no drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF);



Sexta-feira, 26 de março: início da vacinação dos idosos com 77 anos ou mais no Departamento de Saúde do Idoso e nas sete UBSs que contemplam o programa de imunização.



Sábado, 27 de março: início da vacinação de idosos com 75 anos ou mais. Drive-thru no estacionamento da Faculdade de Educação, no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Horários de Funcionamento:

Drive-thru na UFJF: 9h às 16h nos dias indicados anteriormente

Departamento de Saúde do Idosos (DSI); 8h às 16h

Unidades Básicas de Saúde (UBS): das 8h às 16h, exceto às quinta-feiras, em que o horário é até as 14h.

Endereços dos locais de vacinação:

Departamento de Saúde do Idoso (DSI): Rua Batista de Oliveira, 943 - Granbery, Juiz de Fora - MG.

UBS Benfica: Rua Guararapes, 106.

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72.

UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775.

UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910.

UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº.

UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1433.

UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.