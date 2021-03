Covid-19: Juiz de Fora tem mais de 600 pacientes internados e registra 17 novas mortes

Com 977 vítimas fatais, taxa de ocupação de UTI do SUS é de 97,86%

da Redação - 24/03/2021

Juiz de Fora bateu um novo recorde de hospitalizações, segundo o boletim desta quarta-feira, 24 de março, divulgado pela Secretaria de Saúde. Atualmente, a cidade tem 622 pessoas internadas com a Covid-19 em unidades públicas e privadas. A taxa de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) destinada ao enfrentamento da doença está em 97,86%. Na terça-feira (23), era de 96,43%.



Além disso, o município registrou 17 novas mortes e chegou a 977 vítimas fatais, além de 23.467 casos confirmados e 68.186 casos suspeitos



O índice geral de UTI do sistema privado, que contabiliza pacientes com o novo coronavírus e outras enfermidades, continua em 102,48%.



Em nota, a SS informou que a Santa Casa está com 30 pacientes com Covid-19, sendo que o hospital só possui 20 leitos Covid (dez do SUS e dez do setor privado) e transformou a unidade coronariana em Covid que estão sendo ocupados por pacientes privados".

Óbitos

Óbito 961 Masculino, 82 anos, óbito em 22/03/2021. Comorbidades: DCC, DNC, Imunodeficiência/imunodepressão

Óbito 962 Masculino, 90 anos, óbito em 17/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 963 Masculino, 96 anos, óbito em 22/03/2021. Comorbidade: DM

Óbito 964 Masculino, 80 anos, óbito em 18/03/2021. Sem comorbidades relatadas

Óbito 965 Masculino, 61 anos, óbito em 19/03/2022. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 966 Masculino, 47 anos, óbito em 19/03/2021. Comorbidade: HÁS

Óbito 967 Feminino, 71 anos, óbito em 20/03/2021. Comorbidades: DM, HAS, Dislepidemia

Óbito 968 Feminino, 87 anos, óbito em 20/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 969 Feminino, 65 anos, óbito em 20/03/2021. Comorbidade: DPOC

Óbito 970 Masculino, 78 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Doença hepática crônica, Imunodeficiência/imunodepressão, transplantado hepático

Óbito 971 Feminino, 56 anos, óbito em 23/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 972 Masculino, 56 anos, óbito em 23/03/2021. Comorbidades: DCC, DPOC

Óbito 973 Masculino, 30 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidades: Obesidade, Dislepidemia

Óbito 974 Feminino, 68 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS, DAC

Óbito 975 Feminino, 63 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 976 Masculino, 49 anos, óbito em 23/03/2021. Comorbidades: DM, Obesidade, HAS

Óbito 977 Masculino, 89 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidades: DCC, DM

Boletim de leitos - 24/03/2021



Hospitalização Covid: 622

Ocupação UTI SUS: 91,21%

Ocupação UTI Privado: 102,48%

Ocupação UTI Geral: 95,00%

Leitos ocupados Uti (Covid): 219

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 403

Ocupação UTI SUS (Covid): 97,86%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 84,85%



Vacinação para profissionais da saúde continua

A vacinação dos profissionais de saúde com 40 anos ou mais que estão na ativa continuará a ser realizada nesta quinta-feira, 25, no drive-thru na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), das 9h às 16h. A partir desta sexta (26), esse grupo poderá se vacinar nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) indicadas, das 8h às 16h. O movimento é maior pela manhã, razão pela qual a recomendação é para as pessoas darem preferência ao atendimento à tarde, principalmente nas UBSs.

Serão vacinados biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e técnicos em radiologia, conforme a portaria 639, de 31 de março de 2020, do Ministério da Saúde (MS). São profissionais envolvidos diretamente com assistência em saúde.

Segundo as diretrizes dos informes técnicos do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, somente devem ser imunizados, neste momento, os profissionais que atuam na área assistencial e vigilância em saúde em espaços e estabelecimentos de saúde, sejam hospitais, clínicas, ambulatórios e outros locais, que ainda atuem nas redes pública e privada e não foram vacinados até o momento. Os autônomos devem comprovar prestação de serviço a estabelecimento de Saúde, como exemplo, um médico ou um enfermeiro autônomo que presta serviço para um hospital.

Profissionais não atendidos neste grupo

O Ofício Circular Nº 57/2021/SVS/MS diz expressamente que os trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde (exemplos: academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal) não serão atendidos nos grupos prioritários, elencados inicialmente para a vacinação.

No momento da vacinação, todos devem apresentar original e cópia da carteira de registro no Conselho de Classe e também de um documento que comprove a vinculação ativa do profissional com o exercício da atividade ou declaração do próprio profissional nesse sentido. Podem ser apresentados comprovantes como microempreendedor Individual, holerite, contra-cheque, entre outros.

Locais de vacinação dos profissionais de saúde com 40 anos ou mais a partir desta sexta-feira, 26

UBS Benfica: Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora das Graças: Rua Queluz 72.

UBS Nossa Senhora Aparecida: Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 775;

UBS Vila Ideal: Avenida Francisco Valadares, nº 1.910;

UBS Santa Luzia: Rua Torreões, s/nº;

UBS São Pedro: Rua João Lourenço Kelmer, nº 1.433;

UBS Borboleta: Rua Tenente Paulo Maria Delage 297.

Locais de vacinação dos profissionais de saúde a partir dos 40 anos

Dia 24 de março: no Drive-thru na UFJF

Dia 25 de março: no Drive-thru na UFJF

Dia 26 de março: UBS Benfica, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Vila Ideal, Santa Luzia, São Pedro e Borboleta.