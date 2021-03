Juiz de Fora recebe mais 14 mil vacinas para imunização contra o Covid-19

Até esta sexta-feira, 26, a PJF já disponibilizou imunizantes para 100% dos idosos com idade acima de 77

da Redação - 26/03/2021 18:08

Mais 14.230 doses de vacina contra a covid-19, referentes ao oitavo lote, foram entregues pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) a Juiz de Fora nesta sexta-feira, 26. O carregamento já está em posse do município para aplicação da primeira dose, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS). A expectativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é atingir 67,4% dos idosos de 70 a 74 anos e 3,7% dos trabalhadores da saúde.



O quantitativo de imunizantes disponíveis para aplicação de primeira e segunda doses é de 112.976 vacinas; 79.203 destinadas à aplicação da primeira dose, e 33.773 para a segunda dose. Até o momento, 36.510 idosos e profissionais de saúde receberam a primeira dose e 16.576, a segunda.

Até esta sexta-feira, 26, a PJF já disponibilizou imunizantes para 100% dos idosos com idade acima de 77 anos ou mais e já imunizou os trabalhadores dos hospitais (públicos e privados) que realizam atendimento da Covid-19; os trabalhadores do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); equipes de remoção de pacientes com suspeita de Covid-19; os trabalhadores dos serviços de atendimento hospitalar e pré-hospitalar de urgência e emergência (UPAs e PAs); os trabalhadores da área da saúde de laboratórios (públicos e privados) que realizam a coleta de amostra para exames de Covid-19. Também os trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) e Centros de Referência Covid-19; os trabalhadores envolvidos diretamente na atenção para casos suspeitos e confirmados de Covid-19; os trabalhadores da área da saúde de serviços especializados que atuam na prestação de serviços às unidades Covid-19, como clínicas de imagens e outros serviços terceirizados dentro da própria instituição.

Nos próximos dias, a PJF vai iniciar a vacinação dos idosos com idade entre 70 e 74 anos. A vacinação poderá ser feita em 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O horário de funcionamento das UBSs será das 8h às 10h30, e das 13h às 16h30, exceto às quinta-feiras, quando o horário à tarde será das 13h às 14h, devido a demandas internas das unidades. Os públicos imunizados também poderão utilizar o Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h.

Confira os endereços das 23 UBS e do Departamento de Saúde do Idoso



Barreira do Triunfo - Rua Antônio Pereira da Silva s/n,

Benfica - Rua Guararapes, 106;

Centro Sul - Av Rio Branco, 3.132;

Nova Era - Rua Guilhermino Júnior, 850;

Jóquei II - Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

Milho Branco - Rua Nicolau Schuery s/n;

Bairro Industrial - Rua Martinho Gonçalves, 76;

Nossa Senhora Aparecida - Rua Nossa Senhora Aparecida, 775

Linhares - Rua Ministro Odilon Braga s/n;

Marumbi - Rua Barão do Retiro 1.462;

Grama - Praça Áureo Carneiro s/n;

Nossa Senhora das Graças - Rua Queluz, 72;

São Pedro - Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

Borboleta - Rua Tem. Paulo Maria Delage, 297;

Santa Luzia - Rua Torreões, s/nº;

Vale Verde - Rua Marciano Pinto, 856;

Santa Cecília - Rua Gabriel Rodrigues, 900;

Vila Ideal - Av. Francisco Valadares, 1.910;

Santo Antônio - Rua Alexandre da Ressurreição, 285;

Nossa Senhora de Lourdes - Rua Dr. José Rafael Souza Antunes, 409;

São Sebastião - Rua Jorge Raimundo, 209;

Progresso - Rua Jorge Knopp, 119;

Santa Cruz - R. Dr. Antônio Mourão Guimarães, 145.

Departamento de Saúde do Idoso - Rua Batista de Oliveira, 943.