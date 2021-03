Juiz de Fora registra mais oito óbitos e taxa de ocupação dos leitos chegou a 98,89%

da Redação - 26/03/2021 08:25

Juiz de Fora registrou mais oito novas mortes, segundo o boletim da Secretaria de Saúde da última quinta-feira, 25 de março, chegando a 985 óbitos. Além disso, a taxa geral de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que compõe leitos privados e públicos e que atendem pacientes com Covid-19 e outras doenças, chegou a 98,89% em Juiz de Fora.



No total a cidade contabiliza 68.747 casos suspeitos, além de 23.687 confirmados. As vítimas, com idades entre 44 e 84 anos, apresentavam comorbidades.



Óbito 978 Masculino, 67 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidade: Hipotireoidismo



Óbito 979 Feminino, 84 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidades: Hidrocefalia, Dislepidemia, Lúpus



Óbito 980 Feminino, 44 anos, óbito em 16/12/2020. Comorbidades: DCC, DM, Asma, Obesidade



Óbito 981 Feminino, 74 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade



Óbito 982 Feminino, 76 anos, óbito em 24/03/2021. Comorbidade: DCC



Óbito 983 Masculino, 53 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade



Óbito 984 Masculino, 60 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidade: HAS



Óbito 985 Masculino, 64 anos, óbito em 25/03/2021. Comorbidade: ex etilista

Boletim de leitos - 25/03/2021

Hospitalização Covid: 619

Ocupação UTI SUS: 92,05%

Ocupação UTI Privado: 112,40%

Ocupação UTI Geral: 98,89%

Leitos ocupados Uti (Covid): 228

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 391

Ocupação UTI SUS (Covid): 98,57%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 83,98%