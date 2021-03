PJF abre cadastramento de idosos entre 70 e 74 anos para vacinação contra a Covid-19

da Redação - 26/03/2021 18:12

A partir desta sexta-feira, 26, idosos na faixa etária entre 70 e 74 anos podem se pré-cadastrar para a imunização contra a Covid-19. O formulário está disponível no site da Prefeitura. Um banner na página inicial sinaliza o local de acesso. O pré-cadastramento não é agendamento, no entanto, os dados ajudam a agilizar o processo de vacinação nos locais de atendimento, evitando aglomerações e contribuindo com a lisura de todo processo. Juiz de Fora segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).



O formulário solicita nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, sexo, telefone, e-mail (se tiver), endereço com CEP, faixa etária, pede para informar se a pessoa é acamada e se possui comorbidades. A vacinação está acontecendo de forma gradativa e leva em conta o quantitativo de idosos em cada faixa etária e o número de doses disponíveis no município.



A Prefeitura disponibilizou mais um formulário para ser impresso, preenchido e entregue no momento da vacinação. Ele está acima do formulário do pré-cadastramento e orienta o não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”. Os idosos devem apresentar ainda cópia da identidade com foto e do comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em seu nome, será necessária uma declaração por escrito do titular da residência, confirmando que a pessoa reside no local.



Confira os endereços das 23 UBS e do Departamento de Saúde do Idoso



Barreira do Triunfo - Rua Antônio Pereira da Silva s/n,

Benfica - Rua Guararapes, 106;

Centro Sul - Av Rio Branco, 3.132;

Nova Era - Rua Guilhermino Júnior, 850;

Jóquei II - Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

Milho Branco - Rua Nicolau Schuery s/n;

Industrial - Rua Martinho Gonçalves, 76;

Nossa Senhora Aparecida - Rua Nossa Senhora Aparecida, 775

Linhares - Rua Ministro Odilon Braga s/n;

Marumbi - Rua Barão do Retiro 1.462;

Grama - Praça Áureo Carneiro s/n;

Nossa Senhora das Graças - Rua Queluz, 72;

São Pedro - Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

Borboleta - Rua Tem. Paulo Maria Delage, 297;

Santa Luzia - Rua Torreões, s/nº;

Vale Verde - Rua Marciano Pinto, 856;

Santa Cecília - Rua Gabriel Rodrigues, 900;

Vila Ideal - Av. Francisco Valadares, 1.910;

Santo Antônio - Rua Alexandre da Ressurreição, 285;

Nossa Senhora de Lourdes - Rua Dr. José Rafael Souza Antunes, 409;

São Sebastião - Rua Jorge Raimundo, 209;

Progresso - Rua Jorge Knopp, 119;

Santa Cruz - R. Dr. Antônio Mourão Guimarães, 145.