Número de UBSs para a vacinação contra Covid-19 é ampliado em Juiz de Fora

da Redação - 27/03/2021 07:36

A partir da próxima segunda-feira, 29 de março, a Secretaria de Saúde (SS) ampliará para 23 o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que farão o atendimento para vacinação dos grupos prioritários contra o coronavírus em Juiz de Fora. O horário de funcionamento das UBSs será das 8h às 10h30, e das 13h às 16h30, exceto às quinta-feiras, quando o horário à tarde será das 13h às 14h, devido a demandas internas das unidades. Os públicos imunizados também poderão utilizar o Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h.



As unidades disponíveis são nos bairros: Barreira do Triunfo, Benfica, Centro-Sul, Nova Era, Jóquei II, Milho Branco, Industrial, Nossa Senhora Aparecida, Linhares, Marumbi, Grama, Nossa Senhora das Graças, São Pedro, Borboleta, Santa Luzia, Vale Verde,

Santa Cecília, Vila Ideal, Santo Antônio, Nossa Senhora de Lourdes, Progresso e Santa Cruz.



A ampliação dos postos de vacinação tem o objetivo de descentralizar ainda mais a vacinação, oferecendo mais acesso e agilidade para imunização, neste momento em que as faixas etárias que estão sendo imunizados contemplam um quantitativo maior de idosos, e as doses do imunizantes passam a chegar no município com mais regularidade.



É preciso destacar que o envio de doses e a definição dos grupos prioritários é de responsabilidade do Governo Federal. A ampliação dos grupos acontece de forma gradativa.



Confira os endereços das 23 UBS e do Departamento de Saúde do Idoso



Barreira do Triunfo - Rua Antônio Pereira da Silva s/n,

Benfica - Rua Guararapes, 106;

Centro Sul - Av Rio Branco, 3.132;

Nova Era - Rua Guimarães Júnior, 850

Jóquei II - Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

Milho Branco - Rua Nicolau Schuery s/n;

Bairro Industrial - Rua Ibrahim Bitar, s/nº

Nossa Senhora Aparecida - Rua Nossa Senhora Aparecida, 775

Linhares - Rua Ministro Odilon Braga s/n;

Marumbi - Rua Barão do Retiro 1.462;

Grama - Praça Áureo Carneiro s/n;

Nossa Senhora das Graças - Rua Queluz, 72;

São Pedro - Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

Borboleta - Rua Tem. Paulo Maria Delage, 297;

Santa Luzia - Rua Torreões, s/nº;

Vale Verde - Rua Marciano Pinto, 685

Santa Cecília - Rua Gabriel Rodrigues, 900;

Vila Ideal - Av. Francisco Valadares, 1.910;

Santo Antônio - Rua Alexandre da Ressurreição, s/nº

Nossa Senhora de Lourdes - Rua Dr. José Rafael Souza Antunes, 409;

São Sebastião - Rua Jorge Raimundo, 209;

Progresso - Rua Jorge Knopp, 119;

Santa Cruz - Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245



Departamento de Saúde do Idoso, R. Batista de Oliveira, 943.