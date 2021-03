Prefeitura divulga novo calendário de vacinação contra a Covid-19 em Juiz de Fora

da Redação - 27/03/2021 07:19

A Prefeitura de Juiz de Fora divulga o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 no município.



O novo grupo contempla pessoas de 65 a 75 anos. Confira na tabela, abaixo, as idades e os locais de vacinação. O horário permanece o mesmo: das 8h às 10h30 e de 13h às 16h30, exceto às quinta-feiras. No drive-thru da UFJF, continua das 9h às 16h.



A Prefeitura disponibilizou um formulário que pode ser impresso, preenchido e entregue no momento da vacinação. Ele está localizado acima do formulário do pré-cadastramento e pode ser acessado pelo link. Abaixo do formulário encontra-se a orientação para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”. Lembrando que é necessário levar, também, no dia da vacinação os documentos (originais e cópias).