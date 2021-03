Com taxa de ocupação acima de 100%, Juiz de Fora registra 42 mortes no fim de semana

Cidade tem 627 pacientes internados por Covid-19

da Redação - 29/03/2021

Juiz de Fora registrou 42 mortes no final de semana, segundo o boletim da Secretaria de Saúde desta segunda-feira, 29 de março. Com a atualização, a cidade tem 70.116 casos suspeitos, 24.385 confirmados e 1044 óbitos confirmados desde o início da pandemia.



As vítimas são pessoas de 36 a 85 anos. O mais jovem faleceu na sexta-feira, 26, e não apresentava comorbidade. O idoso morreu no domingo e entre as comorbidades estavam DNC e Esquizofrenia.

No total a cidade tem 627 internados. "A taxa da UTI Covid-19 SUS está em mais de 100% porque existem pacientes no Hospital Oncológico aguardando vaga. O HPS está com 11 pacientes dos dez leitos que habita", informou a SS.

Os bairros com maior número de casos confirmados são o Centro (1.548), São Mateus (917), São Pedro (604), Benfica (477) e Altos dos Passos (388).



Óbito 1003 Feminino, 76 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1004 Masculino, 67 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidades: HAS, DM

Óbito 1005 Masculino, 86 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: DNC, Esquizofrenia

Óbito 1006 Feminino, 74 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: HAS, Demência

Óbito 1007 Feminino, 77 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1008 Feminino, 80 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: DC

Óbito 1009 Masculino, 71 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: DCC, IAM, Tabagista

Óbito 1010 Feminino, 75 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: DNC, HAS, PTI

Óbito 1011 Masculino, 76 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1012 Feminino, 77 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 1013 Masculino, 48 anos. Óbito em: 27/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1014 Masculino, 54 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidade: DM

Óbito 1015 Masculino, 56 anos. Óbito em: 27/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1016 Feminino, 77 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: TEP, Dislepidemia

Óbito 1017 Feminino, 58 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidade: artrite reumatoide

Óbito 1018 Feminino, 80 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1019 Masculino, 67 anos. Óbito em: 27/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1020 Masculino, 40 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidade: obesidade

Óbito 1021 Feminino, 43 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1022 Feminino, 52 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 1023 Feminino, 48 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1024 Masculino, 59 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DCC, DNC, HAS

Óbito 1025 Masculino, 35 anos. Óbito em: 26/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1026 Masculino, 70 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidade: obesidade

Óbito 1027 Masculino, 59 anos. Óbito em: 29/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1028 Masculino, 55 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidade: ex etilista

Óbito 1029 Masculino, 65 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1030 Feminino, 70 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1031 Feminino, 86 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC, Outra pneumopatia crônica

Óbito 1032 Feminino, 70 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1033 Feminino, 84 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidade: Hipotireoidismo

Óbito 1034 Feminino, 81 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, DNC, Hipotireoidismo

Óbito 1035 Feminino, 79 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1036 Masculino, 85 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: DCC, DPOC, Estenose uretral

Óbito 1037 Feminino, 80 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1038 Masculino, 67 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: Doença hepática crônica

Óbito 1039 Feminino, 82 anos. Óbito em: 25/03/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1040 Masculino, 44 anos. Óbito em: 26/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1041 Masculino, 66 anos. Óbito em: 26/03/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1042 Masculino, 74 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: HAS, Ex tabagista

Óbito 1043 Feminino, 68 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DM, HAS, Fibromialgia

Óbito 1044 Feminino, 82 anos. Óbito em: 18/03/2021. Comorbidades: HAS, DM

Boletim de leitos - 29/03/2021

Hospitalização Covid: 634

Ocupação UTI SUS: 98,33%

Ocupação UTI Privado: 85,95%

Ocupação UTI Geral: 94,17%

Leitos ocupados Uti (Covid): 227

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 407

Ocupação UTI SUS (Covid): 100,71%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 89,61%