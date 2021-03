Calendário de vacinação é antecipado em Juiz de Fora

da Redação - 30/03/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora antecipou o calendário da vacinação na cidade nesta semana em função da chegada de novas vacinas na Secretaria de Saúde (SS). Nesta quarta-feira, 31, a SS iniciará a vacinação dos idosos com idade a partir de 73 anos nas UBSs previamente informadas e no ginásio do Sport Club Juiz de Fora. Nas UBSs, a vacinação ocorre das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30.



Na quinta-feira, serão vacinados idosos com 71 anos ou mais. A vacinação será no drive-thru da UFJF e no Sport Club Juiz de Fora, das 9h às 16h e também nas UBSs previamente informadas. Nas Unidades Básicas de Saúde, o horário será das 8h ao meio-dia em função do ponto facultativo no município.

No sábado, 3, serão vacinados idosos com 70 anos ou mais no Sport Club Juiz de Fora e no Esporte Clube Benfica. Em ambos locais, a vacinação será das 9h às 16h.